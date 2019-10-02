У WhatsApp з’явилися дві нові функції

У WhatsApp з’явилися дві нові функції
Команда WhatsApp впровадила в нову версію iOS- та Android-додатків одразу дві цікаві функції. Випробувати їх може будь-який охочий, адже вони вийшли з етапу бета-тестування.

Про це повідомляє Український телекомунікаційний портал.

Тепер у месенджері можна створювати опитування. До того ж доступні вони взагалі у будь-яких чатах, у тому числі в індивідуальних та групових. Щоб скористатися новою функцією, потрібно натиснути на значок «+» та вибрати опцію «Опитування».

Повідомляється, що автор опитування може відстежувати докладні результати голосування, а також бачити, який з варіантів вибрав кожен користувач.

З’явилася у користувачів і можливість створити свою «Спільноту». До неї можна буде «покласти» кілька груп, об’єднаних однією темою. Нова можливість також дозволить розміщувати оголошення для учасників усіх чатів у спільноті.

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Теги: WhatsApp, функції
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