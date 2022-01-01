Лучани просять заборонити слухати музику та відео з гаджетів у закладах





Відповідну петицію Вадим Слива.



Він звернув увагу на те, що часто стикався із ситуацією, коли в кавʼярні за сусіднім столиком люди дозволяють собі дивитись відео з телефонів чи планшетів зі звуком на повну гучність, не зважаючи на оточуючих.



"Буває навіть, що батьки включають дітям відео, щоб діти "не заважали", поки ці батьки пʼють каву і спілкуються з друзями. При цьому, ніхто не контролює, що саме і з якою гучністю дитина дивиться, а діти люблять викручувати гучність на максимум", - пише автор.



Він зазначив, що через неприємні особливості пошуку та "рекомендацій" стрімінгових платформ типу YouTube, здебільшого такі відео супроводжуються російською мовою. Водночас, на зауваження і прохання зробити тихіше люди часто з агресією відповідають, що це не заборонено і вони (або їхні діти) будуть дивитися що завгодно, де завгодно, якою завгодно мовою та з якою завгодно гучністю, каже Слива.



"Разом з тим, російська мова і її захист зараз не можуть викликати нічого, окрім агресії у відповідь. До того ж, нерви у людей зараз і так на межі і далеко не всі замість спокійного обіду або спілкування у відносній тиші хочуть слухати, що дивляться за сусіднім столиком, або навіть за кількома одночасно.



Тому, для запобігання конфліктам, прошу принаймні на період дії військового стану припинити ці звукові провокації і заборонити відтворення відео та музики (особливо російськомовних) через гучномовці власних мобільних пристроїв у всіх громадських місцях та закладах міста. Люди в громадських місцях та закладах повинні мати право на спокійний відпочинок або роботу. А для прослуховування відео та музики за власними уподобаннями є або інші місця, або навушники", - йдеться у петиції.



Аби її розглянули депутати Луцької міської ради, її повинні підписати не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 12 днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку просять заборонити відтворення в громадських місцях відео та музики через гучномовець з власних "гаджетів".Відповідну петицію зареєстрував Він звернув увагу на те, що часто стикався із ситуацією, коли в кавʼярні за сусіднім столиком люди дозволяють собі дивитись відео з телефонів чи планшетів зі звуком на повну гучність, не зважаючи на оточуючих."Буває навіть, що батьки включають дітям відео, щоб діти "не заважали", поки ці батьки пʼють каву і спілкуються з друзями. При цьому, ніхто не контролює, що саме і з якою гучністю дитина дивиться, а діти люблять викручувати гучність на максимум", - пише автор.Він зазначив, що через неприємні особливості пошуку та "рекомендацій" стрімінгових платформ типу YouTube, здебільшого такі відео супроводжуються російською мовою. Водночас, на зауваження і прохання зробити тихіше люди часто з агресією відповідають, що це не заборонено і вони (або їхні діти) будуть дивитися що завгодно, де завгодно, якою завгодно мовою та з якою завгодно гучністю, каже Слива."Разом з тим, російська мова і її захист зараз не можуть викликати нічого, окрім агресії у відповідь. До того ж, нерви у людей зараз і так на межі і далеко не всі замість спокійного обіду або спілкування у відносній тиші хочуть слухати, що дивляться за сусіднім столиком, або навіть за кількома одночасно.Тому, для запобігання конфліктам, прошу принаймні на період дії військового стану припинити ці звукові провокації і заборонити відтворення відео та музики (особливо російськомовних) через гучномовці власних мобільних пристроїв у всіх громадських місцях та закладах міста. Люди в громадських місцях та закладах повинні мати право на спокійний відпочинок або роботу. А для прослуховування відео та музики за власними уподобаннями є або інші місця, або навушники", - йдеться у петиції.Аби її розглянули депутати Луцької міської ради, її повинні підписати не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 12 днів.

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