Волинян закликають перевірити свій вакцинальний статус

Медики закликають жителів Волинської області перевірити свій вакцинальний статус, та в разі необхідності отримати щеплення, оскільки в області фіксують ріст захворюваності на вакцинокеровані інфекції.Мова йде про кір, кашлюк, дифтерію та правець. Про це повідомили у Волинській ОВА, посилаючись на слова генеральної директорки Волинський обласний центр контролю та профілактики хворобЗа її словами, аби не допустити спалах кору, минулоріч Міністерство охорони здоров’я розпочало національну catch-up кампанію з вакцинації проти кору. Зокрема, вдалося прищепити близько 6 тисяч маленьких волинян, котрі не мали імунного захисту. Тож у 2024 році в Україні зареєстровано лише 14 випадків кору, в тому числі один – у 4-річної дитини з Луцька.Натомість спостерігається ріст захворюваності на кашлюк. Так, з початку року в області вже зареєстровано понад 70 випадків. Хворіють переважно діти – це 93%. А найвищий рівень захворюваності фіксують саме у Луцькому районі (65%).«В минулому році понад сім тисяч маленьких волинян не отримали щеплень від кашлюку. Відкладаючи вакцинацію чи відмовляючись від неї через необґрунтовані страхи перед реакцією на щеплення, батьки наражають немовлят на небезпеку тяжкого перебігу кашлюку, госпіталізації та смерті. Якщо ваша дитина з певних причин не отримала щеплення проти кашлюку чи пропустила одне з них, негайно зверніться до сімейного лікаря чи педіатра та надолужте необхідні щеплення», – зауважила Наталія Янко.До слова, кашлюк найбільш небезпечний для дітей перших місяців життя. Особливо вразливі ті немовлята, які ще не щеплені від цієї хвороби.Також головна державна санітарна лікарка Волині розповіла, що протягом року в Україні проводитимуть «наздоганяючу» кампанію з вакцинації дітей та дорослих проти дифтерії та правця.«За результатами моніторингу в нашій області ми маємо найнижчі показники вакцинації саме вакциною АДП-М - від дифтерії та правця. Згідно Календаря щеплень, нею проводиться вакцинація в 16 років та в подальшому кожних 10 років. В 2023 році в області близько 20 тисяч дорослого населення не отримали чергову вакцинацію при достатній забезпеченості вакцинами», – наголосила Наталія Янко.Відтак, лікарка звернулася до усіх волинян, аби кожен перевірив свій вакцинальний статус. Якщо минуло понад 10 років, слід обов’язково звернутися до свого сімейного лікаря чи найближчого центру надання медичних послуг та отримати щеплення.