Волинян закликають перевірити свій вакцинальний статус

Волинян закликають перевірити свій вакцинальний статус
Медики закликають жителів Волинської області перевірити свій вакцинальний статус, та в разі необхідності отримати щеплення, оскільки в області фіксують ріст захворюваності на вакцинокеровані інфекції.

Мова йде про кір, кашлюк, дифтерію та правець. Про це повідомили у Волинській ОВА, посилаючись на слова генеральної директорки Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Наталії Янко.

За її словами, аби не допустити спалах кору, минулоріч Міністерство охорони здоров’я розпочало національну catch-up кампанію з вакцинації проти кору. Зокрема, вдалося прищепити близько 6 тисяч маленьких волинян, котрі не мали імунного захисту. Тож у 2024 році в Україні зареєстровано лише 14 випадків кору, в тому числі один – у 4-річної дитини з Луцька.

Натомість спостерігається ріст захворюваності на кашлюк. Так, з початку року в області вже зареєстровано понад 70 випадків. Хворіють переважно діти – це 93%. А найвищий рівень захворюваності фіксують саме у Луцькому районі (65%).

«В минулому році понад сім тисяч маленьких волинян не отримали щеплень від кашлюку. Відкладаючи вакцинацію чи відмовляючись від неї через необґрунтовані страхи перед реакцією на щеплення, батьки наражають немовлят на небезпеку тяжкого перебігу кашлюку, госпіталізації та смерті. Якщо ваша дитина з певних причин не отримала щеплення проти кашлюку чи пропустила одне з них, негайно зверніться до сімейного лікаря чи педіатра та надолужте необхідні щеплення», – зауважила Наталія Янко.

До слова, кашлюк найбільш небезпечний для дітей перших місяців життя. Особливо вразливі ті немовлята, які ще не щеплені від цієї хвороби.

Також головна державна санітарна лікарка Волині розповіла, що протягом року в Україні проводитимуть «наздоганяючу» кампанію з вакцинації дітей та дорослих проти дифтерії та правця.

«За результатами моніторингу в нашій області ми маємо найнижчі показники вакцинації саме вакциною АДП-М - від дифтерії та правця. Згідно Календаря щеплень, нею проводиться вакцинація в 16 років та в подальшому кожних 10 років. В 2023 році в області близько 20 тисяч дорослого населення не отримали чергову вакцинацію при достатній забезпеченості вакцинами», – наголосила Наталія Янко.

Відтак, лікарка звернулася до усіх волинян, аби кожен перевірив свій вакцинальний статус. Якщо минуло понад 10 років, слід обов’язково звернутися до свого сімейного лікаря чи найближчого центру надання медичних послуг та отримати щеплення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, щеплення, кір, кашлюк, дифтерія, правець, Наталія Янко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян закликають перевірити свій вакцинальний статус
Сьогодні, 05:28
Президентка Молдови попросила у Нідерландів більше систем ППО для України
Сьогодні, 03:42
На Волині 12 поліцейських офіцерів громади отримали службові автівки. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Польща може передати Україні радянські ракети для ППО
Сьогодні, 01:15
12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Щеплення від дифтерії та правця отримали 20% жителів Волині Щеплення від дифтерії та правця отримали 20% жителів Волині
04 липень, 2022, 21:34
На Волині – критична ситуація зі щепленнями проти правця На Волині – критична ситуація зі щепленнями проти правця
30 червень, 2022, 14:33
Луцьк – у ТОПі переліку волинських міст, де найчастіше хворіють на кір Луцьк – у ТОПі переліку волинських міст, де найчастіше хворіють на кір
03 вересень, 2019, 20:14
Якщо раніше батьки відмовлялися від щеплень, то зараз ігнорують, – очільниця дитячої поліклініки у Луцьку Якщо раніше батьки відмовлялися від щеплень, то зараз ігнорують, – очільниця дитячої поліклініки у Луцьку
13 серпень, 2019, 09:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян закликають перевірити свій вакцинальний статус
Сьогодні, 05:28
 0
Президентка Молдови попросила у Нідерландів більше систем ППО для України
Сьогодні, 03:42
 0
На Волині 12 поліцейських офіцерів громади отримали службові автівки. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Польща може передати Україні радянські ракети для ППО
Сьогодні, 01:15
 0
12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8