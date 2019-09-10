Лучанин хотів собі порізати вени у сервісному центрі МВС





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За свідченнями очевидців, чоловік поводив себе агресивно, конфліктував та намагався порізати собі вени. На щастя, вчасно приїхали правоохоронці і завадили йому.



Завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік зазначив, що виклик про подію надходив у швидку. Медики надали чоловіку необхідну допомогу та доставили його у медичний заклад.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що дійсно сьогодні у сервісному центрі МВС 48-річний лучанин намагався завдати собі тілесних ушкоджень. Поліцейські запобігли цьому та доставили чоловіка до спеціалізованого медичного закладу.



Наразі триває перевірка за цим фактом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Надзвичайна подія трапилася 9 травня у Луцьку в сервісному центрі МВС. Чоловік у приміщенні структури намагався завдати собі тілесних ушкоджень.Про це повідомляє ІА Волинські новини За свідченнями очевидців, чоловік поводив себе агресивно, конфліктував та намагався порізати собі вени. На щастя, вчасно приїхали правоохоронці і завадили йому.Завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофзазначив, що виклик про подію надходив у швидку. Медики надали чоловіку необхідну допомогу та доставили його у медичний заклад.У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що дійсно сьогодні у сервісному центрі МВС 48-річний лучанин намагався завдати собі тілесних ушкоджень. Поліцейські запобігли цьому та доставили чоловіка до спеціалізованого медичного закладу.Наразі триває перевірка за цим фактом.

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