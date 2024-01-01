Волинський хор у день Європи виконав у Луцьку 3 гімни. ВІДЕО





Як розповів Олександр Стадник, одразу три гімни колектив виконав уперше.



"Ми вже ми проводили таку акцію, це було до війни, за рік, але тільки був гімн Європи, сьогодні буде 3 гімни. Гімн Європи треба було адаптувати до народного хору, але, здається, в нас вийшло", — сказав Олександр Стадник.



На площі перед замком встановили подіум і банер з прапорами України, Волині і Європи.



На музичну акцію Волинського хочу прийшли студенти, школярі, лучани та гості міста.



"Україна – це європейська країна, тому нам потрібно святкувати свята, які святкують в Європі, так ми вважаємо", — сказав один з глядачів Олександр.



На площі також була туристка з Австрії Петра.



"Я дійсно чекаю того дня, коли Україна стане членом Європейського союзу. І вся Європа буде цим пишатися! Я ніколи в житті не бачила більш красивої країни", — сказала туристка після виступу Волинського хору.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 травня, у День Європи перед в'їзною брамою Луцького замку Волинський народний хор виконав гімн Європи, гімн України та пісню "Волинь моя".Як розповів Суспільному художній керівник, одразу три гімни колектив виконав уперше."Ми вже ми проводили таку акцію, це було до війни, за рік, але тільки був гімн Європи, сьогодні буде 3 гімни. Гімн Європи треба було адаптувати до народного хору, але, здається, в нас вийшло", — сказав Олександр Стадник.На площі перед замком встановили подіум і банер з прапорами України, Волині і Європи.На музичну акцію Волинського хочу прийшли студенти, школярі, лучани та гості міста."Україна – це європейська країна, тому нам потрібно святкувати свята, які святкують в Європі, так ми вважаємо", — сказав один з глядачівНа площі також була туристка з Австрії"Я дійсно чекаю того дня, коли Україна стане членом Європейського союзу. І вся Європа буде цим пишатися! Я ніколи в житті не бачила більш красивої країни", — сказала туристка після виступу Волинського хору.

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