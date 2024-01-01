Волинська громада купили для прикордонників FPV-дрони, Starlink і квадрокоптер. ФОТО
Сьогодні, 22:03
Ковельська громада технічно підсилила українських прикордонників.
Міський голова Ігор Чайка передав чергову партію допомоги військовослужбовцям Збройних Сил.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Представники 10 мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України отримали термінал Starlink, квадрокоптер DJI Maviс 3T з тепловізором, зарядну станцію EcoFlow та п’ять FPV-дронів.
Захисники подякували мешканцям Ковельської громади за підтримку та вручили меру Подяку від командування військової частини.
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Міський голова Ігор Чайка передав чергову партію допомоги військовослужбовцям Збройних Сил.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Представники 10 мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України отримали термінал Starlink, квадрокоптер DJI Maviс 3T з тепловізором, зарядну станцію EcoFlow та п’ять FPV-дронів.
Захисники подякували мешканцям Ковельської громади за підтримку та вручили меру Подяку від командування військової частини.
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