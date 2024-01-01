Волинська громада купили для прикордонників FPV-дрони, Starlink і квадрокоптер. ФОТО

Волинська громада купили для прикордонників FPV-дрони, Starlink і квадрокоптер. ФОТО
Ковельська громада технічно підсилила українських прикордонників.
Міський голова Ігор Чайка передав чергову партію допомоги військовослужбовцям Збройних Сил.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Представники 10 мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України отримали термінал Starlink, квадрокоптер DJI Maviс 3T з тепловізором, зарядну станцію EcoFlow та п’ять FPV-дронів.
Волинська громада купили для прикордонників FPV-дрони, Starlink і квадрокоптер. ФОТО


Захисники подякували мешканцям Ковельської громади за підтримку та вручили меру Подяку від командування військової частини.
Волинська громада купили для прикордонників FPV-дрони, Starlink і квадрокоптер. ФОТО
Волинська громада купили для прикордонників FPV-дрони, Starlink і квадрокоптер. ФОТО
Волинська громада купили для прикордонників FPV-дрони, Starlink і квадрокоптер. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, Ковель, громада, допомога, прикордонники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська веслувальниця виборола для України перепустку на Олімпіаду-2024
Сьогодні, 22:44
Волинська громада купили для прикордонників FPV-дрони, Starlink і квадрокоптер. ФОТО
Сьогодні, 22:03
У Луцькій райраді обрали нового голову. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Волинський хор у день Європи виконав у Луцьку 3 гімни. ВІДЕО
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 травня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Луцьк придбав для українських воїнів 13 позашляховиків. ВІДЕО Луцьк придбав для українських воїнів 13 позашляховиків. ВІДЕО
08 травень, 03:41
До мера з Волині звернулася за допомогою росіянка, яка нелегально проживає в Україні До мера з Волині звернулася за допомогою росіянка, яка нелегально проживає в Україні
01 квітень, 23:19
Сім'я з Волині придбала дрон для українських воїнів Сім'я з Волині придбала дрон для українських воїнів
17 березень, 17:43
На Волині 24 родини переселенців отримали квартири. ФОТО На Волині 24 родини переселенців отримали квартири. ФОТО
12 березень, 22:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська веслувальниця виборола для України перепустку на Олімпіаду-2024
Сьогодні, 22:44
 0
Волинська громада купили для прикордонників FPV-дрони, Starlink і квадрокоптер. ФОТО
Сьогодні, 22:03
 0
У Луцькій райраді обрали нового голову. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
Волинський хор у день Європи виконав у Луцьку 3 гімни. ВІДЕО
Сьогодні, 20:41
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8