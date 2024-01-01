Новий командувач ССО прославився обороною ДАПу
09 травень, 23:18
Президент Володимир Зеленський указом з посади командувача Сил спеціальних операцій звільнив Сергія Лупанчука.
Новим командувачем ССО став Олександр Трепак, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Новий командувач ССО Олександр Трепак із позивним «Редут» має не тільки звання Героя України, але й низку нагород.
З 2014 року він брав участь у АТО, виконував розвідувальні операції поблизу Бахмуту, а також керував відбиттям російських атак на Донецький аеропорт, під час яких українські сили знищили понад 270 бойовиків і підбили вісім танків.
Трепак має ордени Богдана Хмельницького усіх трьох ступенів, орден «Золота Зірка» за мужність і героїзм.
У 2021 році він став бригадним генералом, а в листопаді 2023-го заступником командувача ССО.
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Новим командувачем ССО став Олександр Трепак, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Новий командувач ССО Олександр Трепак із позивним «Редут» має не тільки звання Героя України, але й низку нагород.
З 2014 року він брав участь у АТО, виконував розвідувальні операції поблизу Бахмуту, а також керував відбиттям російських атак на Донецький аеропорт, під час яких українські сили знищили понад 270 бойовиків і підбили вісім танків.
Трепак має ордени Богдана Хмельницького усіх трьох ступенів, орден «Золота Зірка» за мужність і героїзм.
У 2021 році він став бригадним генералом, а в листопаді 2023-го заступником командувача ССО.
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