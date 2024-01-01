Новий командувач ССО прославився обороною ДАПу

Президентуказом з посадизвільнивНовим командувачем ССО став, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.Новий командувач ССО Олександр Трепак із позивним «Редут» має не тільки звання Героя України, але й низку нагород.З 2014 року він брав участь у АТО, виконував розвідувальні операції поблизу Бахмуту, а також керував відбиттям російських атак на Донецький аеропорт, під час яких українські сили знищили понад 270 бойовиків і підбили вісім танків.Трепак має ордени Богдана Хмельницького усіх трьох ступенів, орден «Золота Зірка» за мужність і героїзм.У 2021 році він став бригадним генералом, а в листопаді 2023-го заступником командувача ССО.