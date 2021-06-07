Волинська веслувальниця виборола для України перепустку на Олімпіаду-2024

Марія Повх виборола квоту для України у байдарці-одиночці.



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Україна здобула сьому перепустку на Олімпіаду-2024 у веслуванні на байдарках і каное. Її здобула веслувальниця з Волині Марія Повх у байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів.



У Сегеді завершився європейський ліцензійний турнір з веслування на байдарках і каное. Це була остання можливість вибороти ліцензії на Олімпіаду-2024 у каное-спринті: в одиночках їх здобували топ-2 учасники фіналу А.



Повх відібралася до фіналу за підсумками півфіналу, куди потрапила з третім результатом у кваліфікації. А вже у самому півфіналі показала другий результат, поступившись британці Деборі Керр лише на 0.01 секунди.



У фіналі Повх пройшла першу половину дистанції четвертою, однак наступні 250 метрів подолала швидше за всіх учасниць. У підсумку українська веслувальниця здобула перемогу у фіналі, випередивши 6-разову чемпіонку світу Анежку Палоудову на 0.06 секунд.



Що означає ліцензія Марії Повх?

Перша ліцензія України на Олімпіаду-2024 у жіночій байдарці-спринті. Перед цим у байдарці Україна мала лише одну ліцензію (у байдарці-четвірці на 500 м).



Ліцензія Повх є неіменною. Це означає, що на Олімпійські ігри у Парижі тренерський штаб збірної України може відправити іншу веслувальницю у цьому виді.



На попередніх Олімпіадах у 2016 та 2021 роках Україну у байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів представляла саме Марія Повх. Тоді вона дійшла до фіналу В і посіла 15-те місце на турнірі.



Скільки атлетів відібралися від України на Олімпіаду-2024?



Загальна кількість українських спортсменів, що здобули ліцензії на Ігри-2024, зросла до 97.



18 — футбол

16 — легка атлетика

9 — стрибки у воду

8 — фехтування, веслування

7 — художня гімнастика

6 — спортивна гімнастика

5 — стрільба

4 — плавання, боротьба

3 — академічне веслування

2 — велоспорт, артистичне плавання

1 — бокс, сучасне п'ятиборство, важка атлетика, стрільба з лука, бадмінтон

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкавиборола квоту для України у байдарці-одиночці.Про це повідомляє Суспільне Україна здобула сьому перепустку на Олімпіаду-2024 у веслуванні на байдарках і каное. Її здобула веслувальниця з Волині Марія Повх у байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів.У Сегеді завершився європейський ліцензійний турнір з веслування на байдарках і каное. Це була остання можливість вибороти ліцензії на Олімпіаду-2024 у каное-спринті: в одиночках їх здобували топ-2 учасники фіналу А.Повх відібралася до фіналу за підсумками півфіналу, куди потрапила з третім результатом у кваліфікації. А вже у самому півфіналі показала другий результат, поступившись британці Деборі Керр лише на 0.01 секунди.У фіналі Повх пройшла першу половину дистанції четвертою, однак наступні 250 метрів подолала швидше за всіх учасниць. У підсумку українська веслувальниця здобула перемогу у фіналі, випередивши 6-разову чемпіонку світу Анежку Палоудову на 0.06 секунд.Перша ліцензія України на Олімпіаду-2024 у жіночій байдарці-спринті. Перед цим у байдарці Україна мала лише одну ліцензію (у байдарці-четвірці на 500 м).Ліцензія Повх є неіменною. Це означає, що на Олімпійські ігри у Парижі тренерський штаб збірної України може відправити іншу веслувальницю у цьому виді.На попередніх Олімпіадах у 2016 та 2021 роках Україну у байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів представляла саме Марія Повх. Тоді вона дійшла до фіналу В і посіла 15-те місце на турнірі.Загальна кількість українських спортсменів, що здобули ліцензії на Ігри-2024, зросла до 97.18 — футбол16 — легка атлетика9 — стрибки у воду8 — фехтування, веслування7 — художня гімнастика6 — спортивна гімнастика5 — стрільба4 — плавання, боротьба3 — академічне веслування2 — велоспорт, артистичне плавання1 — бокс, сучасне п'ятиборство, важка атлетика, стрільба з лука, бадмінтон

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