Волинська веслувальниця виборола для України перепустку на Олімпіаду-2024
Сьогодні, 22:44
Волинянка Марія Повх виборола квоту для України у байдарці-одиночці.
Про це повідомляє Суспільне.
Україна здобула сьому перепустку на Олімпіаду-2024 у веслуванні на байдарках і каное. Її здобула веслувальниця з Волині Марія Повх у байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів.
У Сегеді завершився європейський ліцензійний турнір з веслування на байдарках і каное. Це була остання можливість вибороти ліцензії на Олімпіаду-2024 у каное-спринті: в одиночках їх здобували топ-2 учасники фіналу А.
Повх відібралася до фіналу за підсумками півфіналу, куди потрапила з третім результатом у кваліфікації. А вже у самому півфіналі показала другий результат, поступившись британці Деборі Керр лише на 0.01 секунди.
У фіналі Повх пройшла першу половину дистанції четвертою, однак наступні 250 метрів подолала швидше за всіх учасниць. У підсумку українська веслувальниця здобула перемогу у фіналі, випередивши 6-разову чемпіонку світу Анежку Палоудову на 0.06 секунд.
Що означає ліцензія Марії Повх?
Перша ліцензія України на Олімпіаду-2024 у жіночій байдарці-спринті. Перед цим у байдарці Україна мала лише одну ліцензію (у байдарці-четвірці на 500 м).
Ліцензія Повх є неіменною. Це означає, що на Олімпійські ігри у Парижі тренерський штаб збірної України може відправити іншу веслувальницю у цьому виді.
На попередніх Олімпіадах у 2016 та 2021 роках Україну у байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів представляла саме Марія Повх. Тоді вона дійшла до фіналу В і посіла 15-те місце на турнірі.
Скільки атлетів відібралися від України на Олімпіаду-2024?
Загальна кількість українських спортсменів, що здобули ліцензії на Ігри-2024, зросла до 97.
18 — футбол
16 — легка атлетика
9 — стрибки у воду
8 — фехтування, веслування
7 — художня гімнастика
6 — спортивна гімнастика
5 — стрільба
4 — плавання, боротьба
3 — академічне веслування
2 — велоспорт, артистичне плавання
1 — бокс, сучасне п'ятиборство, важка атлетика, стрільба з лука, бадмінтон
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Про це повідомляє Суспільне.
Україна здобула сьому перепустку на Олімпіаду-2024 у веслуванні на байдарках і каное. Її здобула веслувальниця з Волині Марія Повх у байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів.
У Сегеді завершився європейський ліцензійний турнір з веслування на байдарках і каное. Це була остання можливість вибороти ліцензії на Олімпіаду-2024 у каное-спринті: в одиночках їх здобували топ-2 учасники фіналу А.
Повх відібралася до фіналу за підсумками півфіналу, куди потрапила з третім результатом у кваліфікації. А вже у самому півфіналі показала другий результат, поступившись британці Деборі Керр лише на 0.01 секунди.
У фіналі Повх пройшла першу половину дистанції четвертою, однак наступні 250 метрів подолала швидше за всіх учасниць. У підсумку українська веслувальниця здобула перемогу у фіналі, випередивши 6-разову чемпіонку світу Анежку Палоудову на 0.06 секунд.
Що означає ліцензія Марії Повх?
Перша ліцензія України на Олімпіаду-2024 у жіночій байдарці-спринті. Перед цим у байдарці Україна мала лише одну ліцензію (у байдарці-четвірці на 500 м).
Ліцензія Повх є неіменною. Це означає, що на Олімпійські ігри у Парижі тренерський штаб збірної України може відправити іншу веслувальницю у цьому виді.
На попередніх Олімпіадах у 2016 та 2021 роках Україну у байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів представляла саме Марія Повх. Тоді вона дійшла до фіналу В і посіла 15-те місце на турнірі.
Скільки атлетів відібралися від України на Олімпіаду-2024?
Загальна кількість українських спортсменів, що здобули ліцензії на Ігри-2024, зросла до 97.
18 — футбол
16 — легка атлетика
9 — стрибки у воду
8 — фехтування, веслування
7 — художня гімнастика
6 — спортивна гімнастика
5 — стрільба
4 — плавання, боротьба
3 — академічне веслування
2 — велоспорт, артистичне плавання
1 — бокс, сучасне п'ятиборство, важка атлетика, стрільба з лука, бадмінтон
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