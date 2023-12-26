У Луцькій райраді обрали нового голову. ВІДЕО

Олександра Гурського. Новим очільником ради стала Тетяна Павлова-Багрійчук.



На позачергову сесію Луцької районної ради зібралися 38 із 54 депутатів, передає кореспондентка



Після прийняття порядку денного головуючий на сесії Петро Олешко запропонував депутатам подавати свої пропозиції. Із сесійної зали надійшла одна пропозиція від "Батьківщини" — обрати головою їхню депутатку Тетяну Павлову-Багрійчук.



Обрана лічильна комісія сформувала бюлетені для голосування та опечатала виборчу скриньку. Після проведення таємного голосування лічильна комісія провела підрахунок: із 38 депутатів проти кандидатури Тетяни Павлової-Багрійчук проголосувала одна людина.



Тетяна Павлова-Багрійчук — депутатка від "Батьківщини", у раді обіймає посаду заступниці керівника апарату.



Вона розповіла, що з 20 березня діяльність ради була заблокована, бо після звільнення Олександра Гурського ні в кого не було права підпису. З її слів, і сесія, і обрання голови стали вимушеним кроком, адже апарат райради не отримував зарплату, а сама структура не могла подавати звіти.



"Сама перша проблема на сьогодні в усій країні – це війна. В районі прийнята програма підтримки Збройних Сил. У районі 4 мільйонів вільних залишків коштів, які нічого не можна зробити, бо навіть не було затверджений виконання бюджету", — сказала голова.



Окрім обрання нового голови, троє депутатів оголосили про складання своїх повноважень. Через службу у війську пішов з ради депутат від "Солідарності" Віталій Сніжко, який зараз перебуває у війську.



Також попередній голова районної ради від партії "За майбутнє" Олександр Гурський і обранець від "Слуги Народу" Андрій Лев. Причини складання повноважень депутати коментувати відмовились.



Що відомо про призначення попереднього голови райради Олександра Гурського

Олександра Гурського обрали на посаду 14 червня 2023-го року. Під час голосування він був єдиним кандидатом на цю посаду. "За" його призначення тоді проголосували 35 депутатів із 39 зареєстрованих. До цього Гурський був старостою Прилуцького старостинського округу Луцької громади.



Його на посаду голови обрали після звільнення Олександра Омельчука. Той обіймав цю посаду 2,5 роки. Навесні 2023-го



В листопаді 2023 Волинський окружний адміністративний суд скасував рішення депутатів Луцької районної ради про Гурського головою райради. Позов до суду подав депутат Віталій Сніжко. Тоді райрада спробувала оскаржити це рішення суду, до 20 березня 2024 року Олександр Гурський ще обіймав посаду голови органу місцевого самоврядування.



За рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду голову Луцької районної ради Олександра Гурського з 20 березня 2024 року звільнили, бо був обраний на посаду із порушенням регламенту.

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