Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер вночі південно-західний, вдень західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, на ґрунті заморозки 0-2°, вдень 17-19° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер вночі південно-західний, вдень західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер вночі південно-західний, вдень західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, на ґрунті заморозки 0-2°, вдень 17-19° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер вночі південно-західний, вдень західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла.
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