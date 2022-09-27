Умєров представив нового командувача ССО

Сергія Лупанчука.



Генерал-майор Віктор Хоренко здав посаду наступнику. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook, - пише



"Разом з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку. Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії", - повідомив він.



Умєров наголосив, що збільшення потужності ССО є пріоритетом оборонної політики держави.



Генерал-майор Віктор Хоренко звернувся до особового складу і подякував за службу.



"Я ціную кожного і те, що в цей історичний надскладний для України час ви всі стояли в цій боротьбі поруч зі мною! Для мене важливим є кожен Воїн, цінним кожне життя. Керували мною лише ненависть до ворога та бажання відвоювати загарбане окупантом. Наша сила в єдності. І я бажаю кожному, щоб вам вистачило мудрості на прийняття складних рішень", - сказав він.



Він заявив, що українці не жертви, а хижаки.



"Дякую, що мав честь бути вашим командувачем. Рішення не підлягають обговоренням і я виконую наказ та продовжую вірити в кожного з вас. Боротьба продовжується. Слава Україні! Іду на Ви!", - підкреслив Хоренко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Особовому складу Сил спеціальних операцій представили нового командувача - полковникаГенерал-майор Віктор Хоренко здав посаду наступнику. Про це повідомив міністр оборониу Facebook, - пише Gazeta ua. "Разом з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку. Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії", - повідомив він.Умєров наголосив, що збільшення потужності ССО є пріоритетом оборонної політики держави.Генерал-майор Віктор Хоренко звернувся до особового складу і подякував за службу."Я ціную кожного і те, що в цей історичний надскладний для України час ви всі стояли в цій боротьбі поруч зі мною! Для мене важливим є кожен Воїн, цінним кожне життя. Керували мною лише ненависть до ворога та бажання відвоювати загарбане окупантом. Наша сила в єдності. І я бажаю кожному, щоб вам вистачило мудрості на прийняття складних рішень", - сказав він.Він заявив, що українці не жертви, а хижаки."Дякую, що мав честь бути вашим командувачем. Рішення не підлягають обговоренням і я виконую наказ та продовжую вірити в кожного з вас. Боротьба продовжується. Слава Україні! Іду на Ви!", - підкреслив Хоренко.

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