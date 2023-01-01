Волинянин виграв грант у «єРобота» і відкрив стоматкабінет у рідному містечку

Волинянин виграв грант у «єРобота» і відкрив стоматкабінет у рідному містечку
Кілька місяців тому в Любешові розпочав свою діяльність стоматологічний кабінет. Уродженець Любешова Роман Хорунжий вирішив започаткувати свою справу, адже у цій сфері працює вже більше п’яти років та постійно навчається й удосконалюється.

Дізнавшись про програму «єРобота», подав свій проєкт й згодом отримав грант на розвиток власного бізнесу, - повідомляє газета "Нове життя".

За одержані державні кошти придбав сучасне і багатофункціональне обладнання, що допоможе якісно надавати стоматологічні послуги. Про державну програму «єРобота», як інформує пресслужба Любешівського відділу Камінь-Каширської філії ВОЦЗ, Роман дізнався від колег. Подав заявку влітку. І вже незабаром його проєкт схвалили.

У стоматологічному кабінеті лікар пропонує різні послуги: чистка зубів, пломбування, ендодонтичне лікування, встановлення коронок та мостів, видалення зубів, ортодонтичні процедури та інше. У своїй роботі використовує найсучасніші стоматологічні матеріали та технології, щоб забезпечити високу якість послуг. Хоча, як зізнається, не завжди виграє якісна стоматологія, адже у ній затрачається значно більше часу для, наприклад, встановлення однієї пломби.

«Використання цифрового зображення, комп’ютерного планування лікування, мікроскопів і лазерних технологій допомагає покращити точність та ефективність наших процедур. Тому вони завжди використовуються у моїй методиці лікування. Інакше працювати і не хочу, адже мені важливий хороший результат», – розповів Роман.

До слова, за державною програмою «єРобота» усі охочі можуть отримати мікрогрант на створення або розвиток бізнесу. Для цього треба скласти бізнес-план, подати необхідний пакет документів, захистити бізнес-план, отримати рішення. Якщо воно позитивне – відкрити спеціальний рахунок та отримати кошти. Грант дається на три роки. Кожен грантоотримувач, залежно від кількості новостворених робочих місць, може отримати від 50-ти до 250-ти тисяч гривень. Для ветеранів та членів їхніх сімей ці суми коливаються від 250-ти тис. грн до 1 000 000 млн гривень.

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Теги: добрі новини, Волинь, Луцьк, Україна
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