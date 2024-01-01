Оприлюднили результати виборів: у «Острозькій академії» буде новий ректор

Ігор Пасічник пішов з посади після майже 30 років управління закладом.



Про це повідомляє "Українська правда".



Новим ректором найстарішого університету України обрали доктора психологічних наук і професора Едуарда Балашова, який працює в академії з 2000 року. Тепер його кандидатуру має затвердити Міністерство освіти та науки.



Результати виборів, які пройшли 8 травня, оприлюднили на сайті Острозької академії.



У виборах ректора Острозької академії взяли участь 226 осіб. За Балашова проголосували 186 виборців, що складає 82,3%. 77-річний Ігор Пасічник, який очолював виш з 1994 року, не балотувався.



"Вибори відбулися відповідно до норм чинного законодавства на високому організаційному рівні з дотриманням принципів законності, демократичності, гласності, відкритості та прозорості", – повідомили в університеті.



"Едуард Балашов – доктор психологічних наук, професор, помічник ректора з міжнародного співробітництва і фандрайзингу. Займається міжнародними обмінними програмами спудеїв та викладачів, а також модерує лекції з генерал-лейтенантом армії США у відставці Беном Ходжесом", – написав про нового ректора голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.



Ігор Пасічник очолював заклад з червня 1994 року, коли він ще називався Острозьким вищим колегіумом. З червня 1996 року Пасічник став ректором Острозької академії, а з вересня 2000 року – Національного університету "Острозька академія".



У лютому 2024 року Міністерство освіти і науки України опублікувало наказ про проведення конкурсу на заміщення посади ректора Острозької академії.



Нагадаємо, раніше уряд вирішив створити при Острозькій академії кафедру військової підготовки, а

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ректор Національного університету "Острозька академія"пішов з посади після майже 30 років управління закладом.Про це повідомляє "Українська правда".Новим ректором найстарішого університету України обрали доктора психологічних наук і професора, який працює в академії з 2000 року. Тепер його кандидатуру має затвердити Міністерство освіти та науки.Результати виборів, які пройшли 8 травня, оприлюднили на сайтіУ виборах ректора Острозької академії взяли участь 226 осіб. За Балашова проголосували 186 виборців, що складає 82,3%. 77-річний Ігор Пасічник, який очолював виш з 1994 року, не балотувався."Вибори відбулися відповідно до норм чинного законодавства на високому організаційному рівні з дотриманням принципів законності, демократичності, гласності, відкритості та прозорості", – повідомили в університеті."Едуард Балашов – доктор психологічних наук, професор, помічник ректора з міжнародного співробітництва і фандрайзингу. Займається міжнародними обмінними програмами спудеїв та викладачів, а також модерує лекції з генерал-лейтенантом армії США у відставці Беном Ходжесом", – написав про нового ректора голова Рівненської обласної радиІгор Пасічник очолював заклад з червня 1994 року, коли він ще називався Острозьким вищим колегіумом. З червня 1996 року Пасічник став ректором Острозької академії, а з вересня 2000 року – Національного університету "Острозька академія".У лютому 2024 року Міністерство освіти і науки України опублікувало наказ про проведення конкурсу на заміщення посади ректора Острозької академії.Нагадаємо, раніше уряд вирішив створити при Острозькій академії кафедру військової підготовки, а очільник ГУР Кирило Буданов вступив до вишу на аспірантуру

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