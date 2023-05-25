Волинянка завоювала бронзу на всеукраїнських змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Волинські спортсмени взяли участь у ІІ етапі Кубка України та Всеукраїнських змаганнях з легкоатлетичних метань на честь олімпійських чемпіонів Фаїни Мельник та Анатолія Бондарчука вдало виступили вихованці КДЮСШ ім. Є. Кондратовича.
Гарні результати у своїх вікових категоріях показали спортсмени Олени Клімашевської з Ковеля, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Серед дівчат у категорії U16 бронзову медаль з особистим рекордом виборола Соломія Чайка.
Софія Ліщук та Ольга Остапчук стали фіналістками змагань з метання молота та посіли 6 місце. Покращила особистий рекорд наймолодша учасниця Марія Оверчук.
Оновив свій рекорд у метанні списа й Олександр Вітенюк, який виборов 4 місце.
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Гарні результати у своїх вікових категоріях показали спортсмени Олени Клімашевської з Ковеля, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Серед дівчат у категорії U16 бронзову медаль з особистим рекордом виборола Соломія Чайка.
Софія Ліщук та Ольга Остапчук стали фіналістками змагань з метання молота та посіли 6 місце. Покращила особистий рекорд наймолодша учасниця Марія Оверчук.
Оновив свій рекорд у метанні списа й Олександр Вітенюк, який виборов 4 місце.
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