Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність». ФОТО

На Волині вшанували пам'ять старшого сержанта, якийза незалежність України 17 липня 2023 року.Про це повідомляють у Мар'янівській громаді.У знак визнання його особистої мужності, проявленої під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, він був посмертно нагороджений Орденом за мужність III ступеня. Ця відзнака є свідченням самовідданого виконання ним військового обов'язку.Нагороду вручив начальник відділу рекрутингу та комплектування першого відділу Луцького району. Слова вдячності та скорботи висловив селищний головаУрочистість завершилася покладанням квітів до пам'ятних знаків загиблих воїнів, що нагадує нам про велику жертву, яку принесли вони за мир та свободу нашої країни.