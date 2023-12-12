Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність». ФОТО

Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність». ФОТО
На Волині вшанували пам'ять старшого сержанта Ошайка Валентина Петровича, який віддав своє життя за незалежність України 17 липня 2023 року.

Про це повідомляють у Мар'янівській громаді.

У знак визнання його особистої мужності, проявленої під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, він був посмертно нагороджений Орденом за мужність III ступеня. Ця відзнака є свідченням самовідданого виконання ним військового обов'язку.

Нагороду вручив начальник відділу рекрутингу та комплектування першого відділу Луцького району Андрій Озірський. Слова вдячності та скорботи висловив селищний голова Олег Басалик.
Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність». ФОТО

Урочистість завершилася покладанням квітів до пам'ятних знаків загиблих воїнів, що нагадує нам про велику жертву, яку принесли вони за мир та свободу нашої країни.

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Теги: війна, нагорода, посмертно, Волинь, Мар'янівка
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