Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність». ФОТО
Сьогодні, 05:28
На Волині вшанували пам'ять старшого сержанта Ошайка Валентина Петровича, який віддав своє життя за незалежність України 17 липня 2023 року.
Про це повідомляють у Мар'янівській громаді.
У знак визнання його особистої мужності, проявленої під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, він був посмертно нагороджений Орденом за мужність III ступеня. Ця відзнака є свідченням самовідданого виконання ним військового обов'язку.
Нагороду вручив начальник відділу рекрутингу та комплектування першого відділу Луцького району Андрій Озірський. Слова вдячності та скорботи висловив селищний голова Олег Басалик.
Урочистість завершилася покладанням квітів до пам'ятних знаків загиблих воїнів, що нагадує нам про велику жертву, яку принесли вони за мир та свободу нашої країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Мар'янівській громаді.
У знак визнання його особистої мужності, проявленої під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, він був посмертно нагороджений Орденом за мужність III ступеня. Ця відзнака є свідченням самовідданого виконання ним військового обов'язку.
Нагороду вручив начальник відділу рекрутингу та комплектування першого відділу Луцького району Андрій Озірський. Слова вдячності та скорботи висловив селищний голова Олег Басалик.
Урочистість завершилася покладанням квітів до пам'ятних знаків загиблих воїнів, що нагадує нам про велику жертву, яку принесли вони за мир та свободу нашої країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність». ФОТО
Сьогодні, 05:28
Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони
Сьогодні, 03:41
Волинянка завоювала бронзу на всеукраїнських змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 02:17
10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00