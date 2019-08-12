Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО

Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО
Зорепад одружень. Саме так можна назвати третій день Великодніх свят у Вишнівській громаді, адже на весільний рушник стали три подружні пари.

Про це повідомляють на сторінці громади.

"Молодята показали, що для щастя та створення сім'ї не потрібно чекати підходящого моменту. Для створення сім‘ї - кожен момент є влучним", - йдеться у дописі.

У громаді привітали молодят Миколу і Вікторію Вдовіних, Софію і Віталія Шепу, Дарину і Юрія Сидорець та побажали їм міцного здоров’я, радості, сімейного благополуччя, довгих років спільного сімейного життя.
Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО
Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО
Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО
Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО
Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО
Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Вишнів, весілля, одруження, Великдень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники ліквідували ще 980 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО
Сьогодні, 08:25
На Волині молодик зґвалтував сплячу дитину
Сьогодні, 07:32
Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність». ФОТО
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Волинська активістка вийшла заміж. ФОТО Волинська активістка вийшла заміж. ФОТО
12 серпень, 2019, 11:55
Голова райради на Волині одружився з керівницею птахофабрики Голова райради на Волині одружився з керівницею птахофабрики
17 січень, 2019, 14:00
Волинянка третій рік поспіль пече паски для ЗСУ. ВІДЕО Волинянка третій рік поспіль пече паски для ЗСУ. ВІДЕО
04 травень, 08:25
Коли у храмах Луцька освячуватимуть великодні кошики Коли у храмах Луцька освячуватимуть великодні кошики
03 травень, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські війська помітно збільшили темпи атак, - ISW
Сьогодні, 09:39
 0
Захисники ліквідували ще 980 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
 0
Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
 0
Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО
Сьогодні, 08:25
 0
На Волині молодик зґвалтував сплячу дитину
Сьогодні, 07:32
 0
Медіа
відео
1/8