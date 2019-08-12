Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Зорепад одружень. Саме так можна назвати третій день Великодніх свят у Вишнівській громаді, адже на весільний рушник стали три подружні пари.
Про це повідомляють на сторінці громади.
"Молодята показали, що для щастя та створення сім'ї не потрібно чекати підходящого моменту. Для створення сім‘ї - кожен момент є влучним", - йдеться у дописі.
У громаді привітали молодят Миколу і Вікторію Вдовіних, Софію і Віталія Шепу, Дарину і Юрія Сидорець та побажали їм міцного здоров’я, радості, сімейного благополуччя, довгих років спільного сімейного життя.
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Про це повідомляють на сторінці громади.
"Молодята показали, що для щастя та створення сім'ї не потрібно чекати підходящого моменту. Для створення сім‘ї - кожен момент є влучним", - йдеться у дописі.
У громаді привітали молодят Миколу і Вікторію Вдовіних, Софію і Віталія Шепу, Дарину і Юрія Сидорець та побажали їм міцного здоров’я, радості, сімейного благополуччя, довгих років спільного сімейного життя.
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