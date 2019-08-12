Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО

Зорепад одружень. Саме так можна назвати третій день Великодніх свят у Вишнівській громаді, адже на весільний рушник стали три подружні пари.Про це повідомляють на сторінці громади."Молодята показали, що для щастя та створення сім'ї не потрібно чекати підходящого моменту. Для створення сім‘ї - кожен момент є влучним", - йдеться у дописі.У громаді привітали молодятта побажали їм міцного здоров’я, радості, сімейного благополуччя, довгих років спільного сімейного життя.