Захисники ліквідували ще 980 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
Загалом росія вже втратила в Україні майже 480 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб,
танків ‒ 7434 (+5),
бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32),
артилерійських систем – 12387 (+47) од,
РСЗВ – 1062 (+4) од,
засоби ППО ‒ 795 (+2) од,
літаків – 349 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),
крилаті ракети ‒ 2192 (+0),
кораблі / катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,
спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб,
танків ‒ 7434 (+5),
бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32),
артилерійських систем – 12387 (+47) од,
РСЗВ – 1062 (+4) од,
засоби ППО ‒ 795 (+2) од,
літаків – 349 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),
крилаті ракети ‒ 2192 (+0),
кораблі / катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,
спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).
Дані уточнюються.
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