Захисники ліквідували ще 980 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 980 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні майже 480 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб,

танків ‒ 7434 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32),

артилерійських систем – 12387 (+47) од,

РСЗВ – 1062 (+4) од,

засоби ППО ‒ 795 (+2) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),

крилаті ракети ‒ 2192 (+0),

кораблі / катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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