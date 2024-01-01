Захисники ліквідували ще 980 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб,



танків ‒ 7434 (+5),



бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32),



артилерійських систем – 12387 (+47) од,



РСЗВ – 1062 (+4) од,



засоби ППО ‒ 795 (+2) од,



літаків – 349 (+0) од,



гелікоптерів – 325 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),



крилаті ракети ‒ 2192 (+0),



кораблі / катери ‒ 26 (+0) од,



підводні човни - 1 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,



спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні майже 480 тисяч військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб,танків ‒ 7434 (+5),бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32),артилерійських систем – 12387 (+47) од,РСЗВ – 1062 (+4) од,засоби ППО ‒ 795 (+2) од,літаків – 349 (+0) од,гелікоптерів – 325 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),крилаті ракети ‒ 2192 (+0),кораблі / катери ‒ 26 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).Дані уточнюються.

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