Тренер з Волині та троє спортсменів з інвалідністю отримуватимуть президентську стипендію





Про це сказано в указі № 312/2024 від 9 травня 2024 року, пише



Серед відзначених — 16-річний чемпіон всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів Артем Гранатир, 16-річний чемпіон з параплавання Артем Кіх та 15-річний срібний призер змагань з пляжного волейболу Сергій Краглик.



Також стипендію буде отримувати тренер Артема Гранатира Роман Андрійчук.



Згідно з "Положенням про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів", підлітки впродовж року будуть отримувати по 6 392 гривні, тренер одного зі спортсменів — 4 204 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для трьох волинських спортсменів призначили щомісячні стипендії президента України за високі досягнення під час всеукраїнських спортивних змагань.Про це сказано в указі № 312/2024 від 9 травня 2024 року, пише Суспільне Серед відзначених — 16-річний чемпіон всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів, 16-річний чемпіон з параплаваннята 15-річний срібний призер змагань з пляжного волейболуТакож стипендію буде отримувати тренер Артема ГранатираЗгідно з "Положенням про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів", підлітки впродовж року будуть отримувати по 6 392 гривні, тренер одного зі спортсменів — 4 204 гривні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію