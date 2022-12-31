Тренер з Волині та троє спортсменів з інвалідністю отримуватимуть президентську стипендію
Сьогодні, 09:50
Для трьох волинських спортсменів призначили щомісячні стипендії президента України за високі досягнення під час всеукраїнських спортивних змагань.
Про це сказано в указі № 312/2024 від 9 травня 2024 року, пише Суспільне.
Серед відзначених — 16-річний чемпіон всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів Артем Гранатир, 16-річний чемпіон з параплавання Артем Кіх та 15-річний срібний призер змагань з пляжного волейболу Сергій Краглик.
Також стипендію буде отримувати тренер Артема Гранатира Роман Андрійчук.
Згідно з "Положенням про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів", підлітки впродовж року будуть отримувати по 6 392 гривні, тренер одного зі спортсменів — 4 204 гривні.
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Про це сказано в указі № 312/2024 від 9 травня 2024 року, пише Суспільне.
Серед відзначених — 16-річний чемпіон всеукраїнських спортивних змагань з лижних перегонів Артем Гранатир, 16-річний чемпіон з параплавання Артем Кіх та 15-річний срібний призер змагань з пляжного волейболу Сергій Краглик.
Також стипендію буде отримувати тренер Артема Гранатира Роман Андрійчук.
Згідно з "Положенням про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів", підлітки впродовж року будуть отримувати по 6 392 гривні, тренер одного зі спортсменів — 4 204 гривні.
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