На Волині горіла господарська споруда та суха трава

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували три пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.9 травня в селі Жиричі Ратнівської громади трапилася пожежа в господарській споруді. На місце події прибув черговий підрозділ 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селище Ратне спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Жиричі та Гірники.Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 13:20, о 13:53 її локалізовано, а о 15:21 - ліквідовано. Імовірно пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем при експлуатації кормозапарника.Надзвичайники 24-го Державного пожежно-рятувального поста села Старовойтове загасили загорання сухої трави та чагарників на площі – 1 га в селі Лисняки Любомльської громади. Імовірна причина події - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.