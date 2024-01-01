На Волині горіла господарська споруда та суха трава

На Волині горіла господарська споруда та суха трава
Протягом минулої доби рятувальники ліквідували три пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

9 травня в селі Жиричі Ратнівської громади трапилася пожежа в господарській споруді. На місце події прибув черговий підрозділ 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селище Ратне спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Жиричі та Гірники.

Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 13:20, о 13:53 її локалізовано, а о 15:21 - ліквідовано. Імовірно пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем при експлуатації кормозапарника.
На Волині горіла господарська споруда та суха трава

Надзвичайники 24-го Державного пожежно-рятувального поста села Старовойтове загасили загорання сухої трави та чагарників на площі – 1 га в селі Лисняки Любомльської громади. Імовірна причина події - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
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