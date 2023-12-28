На Волині 20-річний водій їздив по тротуарі в центрі міста через розгорнуту виставку «Героям Слава»
Сьогодні, 10:55
Ковельські патрульні розшукали водія, який їздив по тротуарі в центрі міста.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 9 травня, у соцмережі ковельські патрульні побачили відео, на якому водій Mercedes-Benz здійснив рух по тротуару через розгорнуту виставку "Героям Слава", яка знаходиться біля памʼятника "Борцям за волю України".
Патрульні оперативно встановили порушника, і на 20-річного керманича поліцейські винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 9 травня, у соцмережі ковельські патрульні побачили відео, на якому водій Mercedes-Benz здійснив рух по тротуару через розгорнуту виставку "Героям Слава", яка знаходиться біля памʼятника "Борцям за волю України".
Патрульні оперативно встановили порушника, і на 20-річного керманича поліцейські винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 20-річний водій їздив по тротуарі в центрі міста через розгорнуту виставку «Героям Слава»
Сьогодні, 10:55
На Волині горіла господарська споруда та суха трава
Сьогодні, 10:40
Тренер з Волині та троє спортсменів з інвалідністю отримуватимуть президентську стипендію
Сьогодні, 09:50