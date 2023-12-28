На Волині 20-річний водій їздив по тротуарі в центрі міста через розгорнуту виставку «Героям Слава»

На Волині 20-річний водій їздив по тротуарі в центрі міста через розгорнуту виставку «Героям Слава»
Ковельські патрульні розшукали водія, який їздив по тротуарі в центрі міста.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 9 травня, у соцмережі ковельські патрульні побачили відео, на якому водій Mercedes-Benz здійснив рух по тротуару через розгорнуту виставку "Героям Слава", яка знаходиться біля памʼятника "Борцям за волю України".

Патрульні оперативно встановили порушника, і на 20-річного керманича поліцейські винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками) КУпАП.



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Теги: Ковель, патрульні, водій
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