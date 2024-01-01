Генштаб більше не буде затверджувати списки заброньованих від мобілізації

Генштаб більше не буде затверджувати списки заброньованих від мобілізації
Затверджувати списки заброньованих від мобілізації буде Міністерство оборони, а не Генштаб ЗСУ.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.

Тепер центральні органи виконавчої влади після перевірки списків заброньованих від підприємств подаватимуть їх на погодження Міністерству оборони.

Інших суттєвих змін нова постанова не передбачає.

Нагадаємо, у владі розглядають два варіанти економічного бронювання від мобілізації

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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