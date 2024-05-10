В уряді обговорюють можливість підвищення тарифів на світло

В уряді обговорюють можливість підвищення тарифів на світло
Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону повідомила, що в уряді обговорюють можливість підвищення тарифів на електроенергію в Україні.

Про це передає LB.ua.

"Ми обговорюємо, в тому числі підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу", – сказала Гринчук.

Заступниця міністра наголосила, що рішення про здорожчання тарифів на світло ще не прийняте. Але вона не виключає, що, ймовірно, уряду доведеться підвищити тариф, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Зараз, на жаль, з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку", - додала Гринчук.

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Теги: світло, уряд
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