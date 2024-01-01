Волинян закликають гідно зустріти полеглого воїна Петра Вакулінського

Волинян закликають гідно зустріти полеглого воїна Петра Вакулінського
Сьогодні, 10 травня, в Олицькій громаді на Волині краяни зустрічатимуть скорботний кортеж, який «на щиті» привезе загиблого військовослужбовця Петра Вакулінського.

Про це у фейсбуці повідомляє Юлія Марчук в Олицькій селищній раді.

Сьогодні, 10 травня, орієнтовно о 16:40 зустрічатимуть загиблого воїна Вакулінського Петра Анатолійовича.

«Просимо жителів громади вийти та гідно зустріти Героя по дорозі слідування траурного кортежу Дерно-Дідичі-Олика-Чемерин-Жорнище- вулиця Куницького-вулиця А. Богацької», - йдеться у повідомленні.

Попрощатися з Героєм можна за адресою: село Жорнище, вул. А.Богацької, 31. Чин прощання із загиблим Героєм відбудеться завтра, 11 травня на 11 годину в рідній домівці воїна.

Відспівають Героя в Церкві Великомученика Димитрія Солунського села Жорнище. Поховають воїна на місцевому кладовищі.
Волинян закликають гідно зустріти полеглого воїна Петра Вакулінського

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Теги: загиблі, війна
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