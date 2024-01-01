Малюська пояснив, чому Україна не оголосила стан війни

Малюська пояснив, чому Україна не оголосила стан війни
Україна не має оголошувати стан війни, оскільки не нападала на когось, а навпаки — захищається від російської збройної агресії.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю BBC News Україна, пише Громадське.

Він зазначив, що оголошення війни для України нічого не змінить, адже всі норми права, які стосуються війни, вже застосовані, тож оголошення чи не оголошення «не має жодного юридичного сенсу».

«Це просто феєрична історія. Типу якщо ми на третьому році <повномасштабної> війни оголосимо війну, це щось одразу врегулює, чи якось зможе пояснити суспільство. Типу, якби ми оголосили стан війни в лютому чи в березні — це теж ніби щось змінило б», — сказав Малюська.

Він додав, що окремі юристи взагалі ставлять під сумнів правильність того, щоб хтось оголошував стан війни.

«Якщо на когось нападаєш і оголошуєш війну — це злочин агресії. Якщо ти захищаєшся — тобі не треба нічого оголошувати. Ти захищаєшся — само собою є війна і відповідні норми на тебе поширюються», — сказав міністр.

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Теги: Україна, росія, війна
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