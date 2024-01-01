У місті на Волині відкриють рекрутинговий центр бригади ЗСУ

У місті на Волині відкриють рекрутинговий центр бригади ЗСУ
У Володимирі планують відкрити рекрутинговий центр 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Мер Володимира прозвітував, що завезли захисникам з 14-ї та 100-ї бригад чергову партію мавіків, придбаних за кошти громади. Разом із секретарем міської ради Іваном Юхимюком здійснили поїздку на Схід, під час якої відвідали на Харківщині земляків з 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого, а на Донеччині побували у місці розташування 100-ї ОМБр.

Для «14-тки» доставили 44 квадрокоптери, а для «сотки» - 20 дронів загальною вартістю 7,2 млн грн.



«Приємно було зустрітись з командуванням обох військових з’єднань – командиром 100-ї ОМБр Русланом Ткачуком та командиром 14-ї ОМБр Олексієм Трубніковим. Поспілкувались про ситуацію на фронті та актуальні потреби військових. Нині, як кажуть обидва командири, найбільше потребують на фронті засобів РЕБ», - каже міський голова.

Він також обговорив із Олексієм Трубніковим питання відкриття рекрутингового центру бригади у Володимирі.

«Наразі уже шукаємо приміщення під офіс. Тож продовжуємо допомагати нашим захисникам. У цьому році з бюджету громади на підтримку Сил безпеки та оборони виділено уже 167,9 млн грн.», - зазначив Ігор Пальонка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Укренерго попередило про можливі аварійні відключення світла
Сьогодні, 14:10
Близько 5 ранку росія намагалася прорвати лінію оборони на Харківщині, - Міноборони
Сьогодні, 13:44
У місті на Волині відкриють рекрутинговий центр бригади ЗСУ
Сьогодні, 13:23
У громаді на Волині поховали Героя Олександра Гурича
Сьогодні, 13:05
Малюська пояснив, чому Україна не оголосила стан війни
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
Буданов подарує ексклюзивний годинник за найбільший донат на ГУР Буданов подарує ексклюзивний годинник за найбільший донат на ГУР
19 квітень, 15:13
Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги
19 березень, 18:40
Військові отримали нову партію допомоги із Луцька Військові отримали нову партію допомоги із Луцька
15 березень, 14:39
На Волині передали 37 авто для ЗСУ На Волині передали 37 авто для ЗСУ
08 березень, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Буданов подякував за донати бабусі з Луцька
Сьогодні, 14:24
 0
Укренерго попередило про можливі аварійні відключення світла
Сьогодні, 14:10
 0
Близько 5 ранку росія намагалася прорвати лінію оборони на Харківщині, - Міноборони
Сьогодні, 13:44
 0
У місті на Волині відкриють рекрутинговий центр бригади ЗСУ
Сьогодні, 13:23
 0
У громаді на Волині поховали Героя Олександра Гурича
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8