У місті на Волині відкриють рекрутинговий центр бригади ЗСУ
Сьогодні, 13:23
У Володимирі планують відкрити рекрутинговий центр 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Мер Володимира прозвітував, що завезли захисникам з 14-ї та 100-ї бригад чергову партію мавіків, придбаних за кошти громади. Разом із секретарем міської ради Іваном Юхимюком здійснили поїздку на Схід, під час якої відвідали на Харківщині земляків з 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого, а на Донеччині побували у місці розташування 100-ї ОМБр.
Для «14-тки» доставили 44 квадрокоптери, а для «сотки» - 20 дронів загальною вартістю 7,2 млн грн.
«Приємно було зустрітись з командуванням обох військових з’єднань – командиром 100-ї ОМБр Русланом Ткачуком та командиром 14-ї ОМБр Олексієм Трубніковим. Поспілкувались про ситуацію на фронті та актуальні потреби військових. Нині, як кажуть обидва командири, найбільше потребують на фронті засобів РЕБ», - каже міський голова.
Він також обговорив із Олексієм Трубніковим питання відкриття рекрутингового центру бригади у Володимирі.
«Наразі уже шукаємо приміщення під офіс. Тож продовжуємо допомагати нашим захисникам. У цьому році з бюджету громади на підтримку Сил безпеки та оборони виділено уже 167,9 млн грн.», - зазначив Ігор Пальонка.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Мер Володимира прозвітував, що завезли захисникам з 14-ї та 100-ї бригад чергову партію мавіків, придбаних за кошти громади. Разом із секретарем міської ради Іваном Юхимюком здійснили поїздку на Схід, під час якої відвідали на Харківщині земляків з 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого, а на Донеччині побували у місці розташування 100-ї ОМБр.
Для «14-тки» доставили 44 квадрокоптери, а для «сотки» - 20 дронів загальною вартістю 7,2 млн грн.
«Приємно було зустрітись з командуванням обох військових з’єднань – командиром 100-ї ОМБр Русланом Ткачуком та командиром 14-ї ОМБр Олексієм Трубніковим. Поспілкувались про ситуацію на фронті та актуальні потреби військових. Нині, як кажуть обидва командири, найбільше потребують на фронті засобів РЕБ», - каже міський голова.
Він також обговорив із Олексієм Трубніковим питання відкриття рекрутингового центру бригади у Володимирі.
«Наразі уже шукаємо приміщення під офіс. Тож продовжуємо допомагати нашим захисникам. У цьому році з бюджету громади на підтримку Сил безпеки та оборони виділено уже 167,9 млн грн.», - зазначив Ігор Пальонка.
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