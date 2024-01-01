У місті на Волині відкриють рекрутинговий центр бригади ЗСУ

У Володимирі планують відкрити14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаМер Володимира прозвітував, що завезли захисникам з 14-ї та 100-ї бригад чергову партію мавіків, придбаних за кошти громади. Разом із секретарем міської радиздійснили поїздку на Схід, під час якої відвідали на Харківщині земляків з 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого, а на Донеччині побували у місці розташування 100-ї ОМБр.Для «14-тки» доставили 44 квадрокоптери, а для «сотки» - 20 дронів загальною вартістю 7,2 млн грн.«Приємно було зустрітись з командуванням обох військових з’єднань – командиром 100-ї ОМБрта командиром 14-ї ОМБр. Поспілкувались про ситуацію на фронті та актуальні потреби військових. Нині, як кажуть обидва командири, найбільше потребують на фронті засобів РЕБ», - каже міський голова.Він також обговорив із Олексієм Трубніковим питання відкриття рекрутингового центру бригади у Володимирі.«Наразі уже шукаємо приміщення під офіс. Тож продовжуємо допомагати нашим захисникам. У цьому році з бюджету громади на підтримку Сил безпеки та оборони виділено уже 167,9 млн грн.», - зазначив Ігор Пальонка.