Близько 5 ранку росія намагалася прорвати лінію оборони на Харківщині, - Міноборони

Близько 5 ранку росія намагалася прорвати лінію оборони на Харківщині, - Міноборони
Близько 5 ранку окупанти спробували прорвати українську лінію оборони в Харківській області. Захисники відбили ці атаки, тривають бої різної інтенсивності.

Про це повідомили в Міноборони.

"Збройні Сили України захищають наші позиції на Харківщині. Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ).

З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки.

Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності", - йдеться в повідомленні.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога.

"Дякуємо кожному солдату, сержанту та офіцеру, які проявляють необхідні стійкість та хоробрість для захисту наших позицій", - наголошують в Міноборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Укренерго попередило про можливі аварійні відключення світла
Сьогодні, 14:10
Близько 5 ранку росія намагалася прорвати лінію оборони на Харківщині, - Міноборони
Сьогодні, 13:44
У місті на Волині відкриють рекрутинговий центр бригади ЗСУ
Сьогодні, 13:23
У громаді на Волині поховали Героя Олександра Гурича
Сьогодні, 13:05
Малюська пояснив, чому Україна не оголосила стан війни
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
Малюська пояснив, чому Україна не оголосила стан війни Малюська пояснив, чому Україна не оголосила стан війни
Сьогодні, 12:50
Камери переповнені, можна було б мобілізувати до 20 тисяч в’язнів, - Малюська Камери переповнені, можна було б мобілізувати до 20 тисяч в’язнів, - Малюська
Сьогодні, 10:17
Російські війська помітно збільшили темпи атак, - ISW Російські війська помітно збільшили темпи атак, - ISW
Сьогодні, 09:39
Захисники ліквідували ще 980 російських окупантів Захисники ліквідували ще 980 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Укренерго попередило про можливі аварійні відключення світла
Сьогодні, 14:10
 0
Близько 5 ранку росія намагалася прорвати лінію оборони на Харківщині, - Міноборони
Сьогодні, 13:44
 0
У місті на Волині відкриють рекрутинговий центр бригади ЗСУ
Сьогодні, 13:23
 0
У громаді на Волині поховали Героя Олександра Гурича
Сьогодні, 13:05
 0
Малюська пояснив, чому Україна не оголосила стан війни
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8