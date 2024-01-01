Укренерго попередило про можливі аварійні відключення світла

В енергосистемі більшу частину добиПричина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки, повідомляє в телеграмі Укренерго.Вчора, 9 травня, Диспетчерський центр «Укренерго» через відсутність, або недостатній обсяг імпорту електроенергії в нічні години, був вимушений подовжити термін дії графіків обмеження потужності для промисловості з 23:00 до 07:00 ранку 10 травня.Сьогодні також графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 до 07:00 наступного дня. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень.Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях.Вчора, 9 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00 , на запит польського оператора енергосистеми, приймала надлишки електроенергії з Польщі.Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована вранці, з 06:00 до 07:00.Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. Причина їх застосування – пошкодження обладнання магістральних мереж російськими дронами та ракетами. На ранок знеструмлено понад 100 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.Протягом доби, окрім нічних годин, з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 13 904 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 483 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.