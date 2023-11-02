Патрульні завадили чоловіку стрибнути з мосту в Луцьку

Патрульні завадили чоловіку стрибнути з мосту в Луцьку
У Луцьку патрульні поліцейські врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Патрульні отримали виклик про спробу самогубства. Заявник повідомив, що на мосту, поблизу залізничного вокзалу, сидить чоловік який переліз через поручні та має намір зістрибнути. На місце події відразу вирушив патруль.

Спілкуючись із чоловіком, інспектори перелізли через поручні та спільними зусиллями затягнули його у безпечне місце. Поліцейські негайно викликали на місце медиків.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: самогубство, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Збирають гроші на лікування військового з Луцька, який втратив ноги
Сьогодні, 15:23
Волинян попередили про прийдешні заморозки
Сьогодні, 15:05
Патрульні завадили чоловіку стрибнути з мосту в Луцьку
Сьогодні, 14:43
Буданов подякував за донати бабусі з Луцька
Сьогодні, 14:24
Укренерго попередило про можливі аварійні відключення світла
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
У Луцьку в квартирі виявили чоловіка із ножовим пораненням: підозрюють спробу самогубства У Луцьку в квартирі виявили чоловіка із ножовим пораненням: підозрюють спробу самогубства
29 січень, 21:14
Чоловік, який у Луцьку вбив матір і повісився, лишив передсмертну записку, – ЗМІ Чоловік, який у Луцьку вбив матір і повісився, лишив передсмертну записку, – ЗМІ
24 січень, 21:58
Трагедія в Луцьку: неповнолітня вкоротила собі віку Трагедія в Луцьку: неповнолітня вкоротила собі віку
02 листопад, 2023, 13:47
У Луцьку поліцейські врятували чоловіка, який хотів накласти на себе руки У Луцьку поліцейські врятували чоловіка, який хотів накласти на себе руки
30 жовтень, 2023, 15:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сервіс мікрокредитування Pango знизив відсоткові ставки
Сьогодні, 15:55
 0
Зеленський: росіян на Харківщині зустріли вогнем, йдуть важкі бої
Сьогодні, 15:40
 0
Збирають гроші на лікування військового з Луцька, який втратив ноги
Сьогодні, 15:23
 0
Волинян попередили про прийдешні заморозки
Сьогодні, 15:05
 0
Патрульні завадили чоловіку стрибнути з мосту в Луцьку
Сьогодні, 14:43
 0
Медіа
відео
1/8