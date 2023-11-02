Патрульні завадили чоловіку стрибнути з мосту в Луцьку

намагався вчинити самогубство.



Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.



Патрульні отримали виклик про спробу самогубства. Заявник повідомив, що на мосту, поблизу залізничного вокзалу, сидить чоловік який переліз через поручні та має намір зістрибнути. На місце події відразу вирушив патруль.



Спілкуючись із чоловіком, інспектори перелізли через поручні та спільними зусиллями затягнули його у безпечне місце. Поліцейські негайно викликали на місце медиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку патрульні поліцейські врятували чоловіка, якийПро це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Патрульні отримали виклик про спробу самогубства. Заявник повідомив, що на мосту, поблизу залізничного вокзалу, сидить чоловік який переліз через поручні та має намір зістрибнути. На місце події відразу вирушив патруль.Спілкуючись із чоловіком, інспектори перелізли через поручні та спільними зусиллями затягнули його у безпечне місце. Поліцейські негайно викликали на місце медиків.

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