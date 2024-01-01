Волинян попередили про прийдешні заморозки





Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Опадів не очікується.



Температура:



- вночі 1-6° тепла,

- вдень 13-18°.



Вночі та вранці 12-13 травня місцями на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найближчі пʼять днів на території Волинської області збережеться антициклональний тип погоди.Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Опадів не очікується.Температура:- вночі 1-6° тепла,- вдень 13-18°.Вночі та вранці 12-13 травня місцями на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.

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