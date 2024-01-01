Волинян попередили про прийдешні заморозки
Сьогодні, 15:05
Найближчі пʼять днів на території Волинської області збережеться антициклональний тип погоди.
Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Опадів не очікується.
Температура:
- вночі 1-6° тепла,
- вдень 13-18°.
Вночі та вранці 12-13 травня місцями на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Опадів не очікується.
Температура:
- вночі 1-6° тепла,
- вдень 13-18°.
Вночі та вранці 12-13 травня місцями на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинян попередили про прийдешні заморозки
Сьогодні, 15:05
Патрульні завадили чоловіку стрибнути з мосту в Луцьку
Сьогодні, 14:43
Буданов подякував за донати бабусі з Луцька
Сьогодні, 14:24