Волинян попередили про прийдешні заморозки

Волинян попередили про прийдешні заморозки
Найближчі пʼять днів на території Волинської області збережеться антициклональний тип погоди.

Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Опадів не очікується.

Температура:

- вночі 1-6° тепла,
- вдень 13-18°.

Вночі та вранці 12-13 травня місцями на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.
Волинян попередили про прийдешні заморозки

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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