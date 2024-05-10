Зеленський: росіян на Харківщині зустріли вогнем, йдуть важкі бої

Зеленський: росіян на Харківщині зустріли вогнем, йдуть важкі бої
Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.

Про це пише Українська правда.

Зеленський зокрема зазначив: "Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз іде жорстокий бій в цьому напрямку, ми їх зустріли вогнем".

Також президент розповів, що наразі триває жорсткий артилерійський бій. Крім того, Зеленський додав, що Росія може збільшувати й підтягувати додаткові сили на цьому напрямку.

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Теги: війна, ЗСУ
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