Зеленський: росіян на Харківщині зустріли вогнем, йдуть важкі бої

Володимир Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.



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Зеленський зокрема зазначив: "Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз іде жорстокий бій в цьому напрямку, ми їх зустріли вогнем".



Також президент розповів, що наразі триває жорсткий артилерійський бій. Крім того, Зеленський додав, що Росія може збільшувати й підтягувати додаткові сили на цьому напрямку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпід час брифінгу з президенткою Словаччинипідтвердив, що російські військаПро це пише Українська правда Зеленський зокрема зазначив: "Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз іде жорстокий бій в цьому напрямку, ми їх зустріли вогнем".Також президент розповів, що наразі триває жорсткий артилерійський бій. Крім того, Зеленський додав, що Росія може збільшувати й підтягувати додаткові сили на цьому напрямку.

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