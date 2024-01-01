Сервіс мікрокредитування Pango знизив відсоткові ставки





Як скористатися пропозицією

Оформити швидкий кредит онлайн на карту від Pango можна 24/7 без довгих анкет та без поручителів. Для цього потрібно лише подати заявку на потрібну суму та термін через офіційний сайт сервісу або мобільний застосунок Pango та пройти коротку реєстрацію. Весь процес займає до 15 хвилин.



Взяти позику може будь-який громадянин України віком від 18 до 65 років. З документів необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код, також для отримання зарахування коштів необхідно буде вказати активну картку, відкриту на ім’я клієнта у будь-якому українському банку.



Які умови кредитування





Зазвичай користувачів цікавить, яка може бути переплата при оформленні потрібної суми на певний період. Для цього на офіційному сайті фінансової установи можна розрахувати можливі витрати за кредит ще до подачі заявки, також ми надаємо приклад розрахунку загальної вартості кредиту:



Наприклад, клієнт оформлює 3000 грн на термін 360 днів. В такому разі загальна кількість платежів – 23 (з яких перший розрахунковий період 30 днів, періодичність сплати наступних 22-х платежів – 15 днів), сума платежу за розрахунковий період від 9 грн до 2105,40 грн (визначається графіком платежів). Ставка на перший розрахунковий період – 3,65% річних, стандартна ставка протягом наступних розрахункових періодів – 511,00% річних, комісія за видачу – 0%, реальна річна процентна ставка – 3028,54%.



Якщо Клієнт повертає кредит у дату закінчення першого розрахункового періоду, то вартість складе 3009,00 гривень: 3000 грн (тіло кредиту) + 9 грн (відсотки).



Якщо Клієнт користується позикою весь строк (360 днів), то загальні витрати за кредитом дорівнюватимуть 10958,40 гривень, а загальна вартість кредиту складе 13958,40 гривень (сума кредиту + загальні витрати за кредитом).



ТОВ "ФК "НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ" фінансова установа Свідоцтво ФК №В0000507 від 28.01.2022 р.; має чинну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту видану НБУ від 28.01.2022р., 01135, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 101, офіс 3. Контакти: +38 044 337 03 37(9:00-20:00).



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