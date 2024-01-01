На Волині аварійних відключень світла не очікують, - обленерго

На Волині аварійних відключень світла не очікують, - обленерго
У Волинській області для промислових споживачів з 18:00 сьогодні, 10 травня, до 07:00 завтра, 11 травня діятимуть графіки обмеження споживання електричної потужності в обсязі п’яти черг.

Про це в телеграмі повідомляє Волиньобленерго.

ГОП не поширюються на побутових споживачів, підприємства оборонного комплексу, критичну інфраструктуру, малий та середній бізнес.

Наразі енергетична система потребує підтримки і допомоги. За повідомленням «Укренерго», в енергосистемі України більшу частину доби зберігається дефіцит електроенергії і для його покриття в окремі години застосовують аварійну допомогу.

«Закликаємо також побутових споживачів відповідально споживати електроенергію. Будь ласка, мінімізуйте використання енергоємних приладів у пікові години», - йдеться у повідомленні.

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Теги: електроенергія, Волинь
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