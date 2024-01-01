На Волині виявили гранату на огорожі будинку, де ночував священник ПЦУ

На огорожі будинку, де ночував священник ПЦУ, настоятель парафії Святителя Миколая Чудотворця в селі Ветли Камінь-Каширського району, виявили гранату.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.Православна громада цього села в червні 2022 рокуі возз’єднатися з Православною церквою України. Цьому передували парафіяльні збори, на яких більшістю голосів віряни ухвалили таке рішення та звернулися до митрополита Луцького і Волинськогоз відповідним проханням.Проте, не всі місцеві жителі охоче погодилися на зміни. Прихильники мп продовжують активно пропагувати антиукраїнські наративи. Вдаються навіть до методів залякування: цього разу на паркан будинку, де перебував наш душпастир, підкинули гранату.«Сьогодні вранці (10 травня, – ред.) на паркан будинку місцевої мешканки зловмисники повісили гранату. Ми одразу викликали поліцію, слідчі дії тривають досі. Правоохоронці шукають свідків, опитують людей», – зазначив отець Роман.За його словами, жителі села впевнені, що такі дії – відповідь московського патріархату на перехід парафії до ПЦУ. Мовляв, адепти мп не можуть із цим змиритися та досі налаштовані агресивно.«Вони хочуть нас налякати, дати зрозуміти, що не хочуть бачити тут української Церкви. На превеликий жаль, ці люди досі не розуміють, що в Україні війна та продовжують підтримувати ворога», – каже настоятель храму.Наразі мешканців домівки, на огорожу якої причепили гранату, евакуювали. За зовнішніми ознаками вона схожа на ручну осколкову гранату Ф-1, призначену для ураження живої сили противника в оборонному бою. На місці події працюють сапери.