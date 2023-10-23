Затримали групу осіб, які хотіли за $1 мільйон підкупити працівника СБУ

Затримали групу осіб, які хотіли за $1 мільйон підкупити працівника СБУ
Правоохоронці викрили групу осіб, які намагалися надати мільйон доларів працівнику СБУ за сприяння у захопленні підприємства.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру чотирьом особам, які намагалися надати неправомірну вигоду службовій особі Служби безпеки України (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, група осіб розробила злочинний план щодо захоплення цілісного майнового комплексу кількох юридичних осіб. Вони планували залучити до цієї діяльності службову особу СБУ та надати за це неправомірну вигоду обсягом один мільйон доларів США.

Підозрювані мали намір звернутися із заявою про нібито вчинення підприємцями злочинів та внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань кримінального провадження.

Далі, за їх задумом, правоохоронці повинні були сприяти у проведенні в рамках цього кримінального провадження необхідних слідчих дій, направлених на визначення всього наявного у підприємствах майна та накладення на нього арешту. Завершальним етапом злочинного плану була реалізація арештованого майна третім особа, в інтересах яких діяли підозрювані.

Фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України при передачі частини неправомірної вигоди посереднику для подальшої передачі службовій особі СБУ.

Проведено обшуки за місцем проживання підозрюваних та причетних до вчинення злочину осіб. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування - ГСУ СБУ, оперативний супровід - ГУ ВБ СБУ.


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Теги: хабар, СБУ
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