В одному з районів Волині зняли карантин, який діяв через африканську чуму свиней





Про це Сергій Войтюк. З його слів, карантин навколо село Синове, де за 3,7 кілометра від місцевого лісництва знайшли трупи двох диких свиней, тривав 40 днів.



За цей період нових випадків захворювання або загибелі свиней не виявили. Упродовж дії карантину у селах Синове, Соколище та Шкроби Ковельського району провели облік свійських тварин у господарствах та щепили від чуми 250 свиней.



Натомість в районі села Муравище Луцького району, де 8 квітня у Сокиричівському лісництві був зафіксований теж випадок африканської чуми свиней, карантин ще триває, сказав Сергій Войтюк. Фахівці Держпродспоживслужби зараз обстежують територію лісництва та здійснюють обхід дворів у навколишніх селах, також вакцинують від чуми домашніх свиней. Нових випадків хвороби в Луцькому районі поки не зафіксовано.



Довідково: африканська чума свиней — інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней, збудником якого є вірус. Проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та крововиливами внутрішніх органів. Для людей ця хвороба не несе небезпеки, а для свиней є летальною. Ліків та вакцини від африканської чуми немає, тому важливо не допускати її поширення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Сереховичівській громаді Ковельського району знято карантин, який був запроваджений 19 березня 2024 року через зафіксований випадок африканської чуми свиней.Про це Суспільному розповів головний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби області. З його слів, карантин навколо село Синове, де за 3,7 кілометра від місцевого лісництва знайшли трупи двох диких свиней, тривав 40 днів.За цей період нових випадків захворювання або загибелі свиней не виявили. Упродовж дії карантину у селах Синове, Соколище та Шкроби Ковельського району провели облік свійських тварин у господарствах та щепили від чуми 250 свиней.Натомість в районі села Муравище Луцького району, де 8 квітня у Сокиричівському лісництві був зафіксований теж випадок африканської чуми свиней, карантин ще триває, сказав Сергій Войтюк. Фахівці Держпродспоживслужби зараз обстежують територію лісництва та здійснюють обхід дворів у навколишніх селах, також вакцинують від чуми домашніх свиней. Нових випадків хвороби в Луцькому районі поки не зафіксовано.африканська чума свиней — інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней, збудником якого є вірус. Проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та крововиливами внутрішніх органів. Для людей ця хвороба не несе небезпеки, а для свиней є летальною. Ліків та вакцини від африканської чуми немає, тому важливо не допускати її поширення.

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