Щоб підготуватися до нового наступу рф, Україна створить 10 нових бригад, – Павлюк

Олександр Павлюк розповів, що планує створити 10 нових бригад для підготовки до російського наступу. Частина з них буде сформована для потенційного захисту Києва.



Про це Павлюк розповів в інтерв'ю The Economist, пише



У виданні відзначають, що одне з найнагальніших завдань, яке стоїть перед Павлюком, – створення 10 нових бригад для підготовки до російського наступу.



Павлюк наполягає на тому, що Україна більше потребує техніки, а не людей. Зокрема, є відчутна нестача артилерії і бронетехніки, яку, як він сподівається, надасть Захід.



Також частина цих нових сил (10 бригад - ред.) буде розгорнута для захисту Києва.



За словами генерала, через два з половиною роки після того, як російська армія була заблокована в Києві, вона не відмовилася від своїх амбіцій остаточно захопити місто.



"Захист Києва залишається одним з наших головних завдань, попри те, наскільки важкою є ситуація на сході. Це серце України, і ми знаємо, що оборона столиці відіграватиме ключову роль у майбутньому", - сказав Павлюк.



За його словами, російська армія більше не може здійснювати широкомасштабні рейди на кількох фронтах.



Крім того, рф використовує ракети, які щойно зійшли з конвеєра, всього через кілька тижнів після виробництва, а не зі своїх колись величезних запасів. Збройні сили України також набагато більші, ніж були раніше.



Ця історія, на думку Павлюка, залишається стратегічною поразкою росії.



За офіційною оцінкою України, росія втратила понад 400 000 вбитими, полоненими і пораненими. Втрата такої кількості солдатів "для захоплення невеликої частини одного регіону є непропорційною для будь-якого раціонального розуму".



Командувач Сухопутних військ вважає, що в таких непопулярних питаннях, як мобілізація, кожен чиновник повинен проявляти лідерство.



Зіткнувшись зі смертельною небезпекою, деякі громадяни впали в паніку, і це природно, але якщо країна хоче вижити, люди повинні "подолати паніку" і відповісти на заклик до боротьби, як це роблять у таких країнах, як Ізраїль: "Як би важко це не було, у нас немає іншого вибору".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Сухопутних військ Збройних сил Українирозповів, що планує створити 10 нових бригад для підготовки до російського наступу. Частина з них буде сформована для потенційного захисту Києва.Про це Павлюк розповів в інтерв'ю The Economist, пише Українська правда У виданні відзначають, що одне з найнагальніших завдань, яке стоїть перед Павлюком, – створення 10 нових бригад для підготовки до російського наступу.Павлюк наполягає на тому, що Україна більше потребує техніки, а не людей. Зокрема, є відчутна нестача артилерії і бронетехніки, яку, як він сподівається, надасть Захід.Також частина цих нових сил (10 бригад - ред.) буде розгорнута для захисту Києва.За словами генерала, через два з половиною роки після того, як російська армія була заблокована в Києві, вона не відмовилася від своїх амбіцій остаточно захопити місто."Захист Києва залишається одним з наших головних завдань, попри те, наскільки важкою є ситуація на сході. Це серце України, і ми знаємо, що оборона столиці відіграватиме ключову роль у майбутньому", - сказав Павлюк.За його словами, російська армія більше не може здійснювати широкомасштабні рейди на кількох фронтах.Крім того, рф використовує ракети, які щойно зійшли з конвеєра, всього через кілька тижнів після виробництва, а не зі своїх колись величезних запасів. Збройні сили України також набагато більші, ніж були раніше.Ця історія, на думку Павлюка, залишається стратегічною поразкою росії.За офіційною оцінкою України, росія втратила понад 400 000 вбитими, полоненими і пораненими. Втрата такої кількості солдатів "для захоплення невеликої частини одного регіону є непропорційною для будь-якого раціонального розуму".Командувач Сухопутних військ вважає, що в таких непопулярних питаннях, як мобілізація, кожен чиновник повинен проявляти лідерство.Зіткнувшись зі смертельною небезпекою, деякі громадяни впали в паніку, і це природно, але якщо країна хоче вижити, люди повинні "подолати паніку" і відповісти на заклик до боротьби, як це роблять у таких країнах, як Ізраїль: "Як би важко це не було, у нас немає іншого вибору".

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