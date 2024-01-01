Збирають гроші на лікування військового з Луцька, який втратив ноги

Андрій Соломін отримав важкі поранення та потребує підтримки для лікування.



Лучанин втратив дві ноги, зараз він перебуває у реанімації, повідомляє



«Лучанин, десантник, атошник, член громадського формування «Варта порядку» і віднедавна - художник. Саме такий талант відкрив в собі хлопець після повернення з АТО. «Високий зріст, міцна статура, широченні плечі та впевнений погляд…» Це все про Андрія Соломіна зі статей і інтернету…» «Андрій Соломін, друг ВДВ - один з найкращих військових, яких я зустрічав, молодий офіцер, командир роти.» ( цитую Павла Данильчука) Андрій в реанімації… живий… без обох ніг… зовсім…без обох…, але живий», - зазначила Жанна Павшук.



Нині у шпиталі з військовим перебуває його батько. Попереду довготривале лікування, реабілітація, протезування.



Картка для фінансової підтримки тата Андрія:



5167803255192051 Павло Соломін (картка ощадбанку)



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