Буданов подякував за донати бабусі з Луцька

Очільник Головного управління розвідки Міноборониособисто відзначив 81-річну бабусю з Луцька, яка допомагає топити російські кораблі.Про це у телеграмі інформує ГУР.81-річназ Луцька змусила «вибухнути» соцмережі своїми донатами на дрони ГУР. Своєю чергою начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, вражений патріотичним запалом Тамари Онуфріївни, вирішив подякувати їй особисто.«Приходить пенсія - я спершу доначу на дрони, потім купую ліки, а на решту - вже ласощі», - розповідає пані Тамара і методично записує усі пожертви в старенький зошит. У сусідньому стовпчику - веде перелік затоплених російських кораблів, які вдалося відправити на дно завдяки донатам. Попри невелику пенсію, жінка щоразу знаходить можливість допомогти своїй армії.Відео з обліком знищеної ворожої техніки зібрало сотні тисяч переглядів і спонукало інших українців наслідувати приклад волинської бабусі. А привітання головного українського розвідника ледь не до сліз зворушило Тамару Онуфріївну.