Буданов подякував за донати бабусі з Луцька

Буданов подякував за донати бабусі з Луцька
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов особисто відзначив 81-річну бабусю з Луцька, яка допомагає топити російські кораблі.

Про це у телеграмі інформує ГУР.

81-річна Тамара Лазаренко з Луцька змусила «вибухнути» соцмережі своїми донатами на дрони ГУР. Своєю чергою начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, вражений патріотичним запалом Тамари Онуфріївни, вирішив подякувати їй особисто.

«Приходить пенсія - я спершу доначу на дрони, потім купую ліки, а на решту - вже ласощі», - розповідає пані Тамара і методично записує усі пожертви в старенький зошит. У сусідньому стовпчику - веде перелік затоплених російських кораблів, які вдалося відправити на дно завдяки донатам. Попри невелику пенсію, жінка щоразу знаходить можливість допомогти своїй армії.

Відео з обліком знищеної ворожої техніки зібрало сотні тисяч переглядів і спонукало інших українців наслідувати приклад волинської бабусі. А привітання головного українського розвідника ледь не до сліз зворушило Тамару Онуфріївну.


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Теги: ГУР, Україна
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