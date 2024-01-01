Буданов подякував за донати бабусі з Луцька
Сьогодні, 14:24
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов особисто відзначив 81-річну бабусю з Луцька, яка допомагає топити російські кораблі.
Про це у телеграмі інформує ГУР.
81-річна Тамара Лазаренко з Луцька змусила «вибухнути» соцмережі своїми донатами на дрони ГУР. Своєю чергою начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, вражений патріотичним запалом Тамари Онуфріївни, вирішив подякувати їй особисто.
«Приходить пенсія - я спершу доначу на дрони, потім купую ліки, а на решту - вже ласощі», - розповідає пані Тамара і методично записує усі пожертви в старенький зошит. У сусідньому стовпчику - веде перелік затоплених російських кораблів, які вдалося відправити на дно завдяки донатам. Попри невелику пенсію, жінка щоразу знаходить можливість допомогти своїй армії.
Відео з обліком знищеної ворожої техніки зібрало сотні тисяч переглядів і спонукало інших українців наслідувати приклад волинської бабусі. А привітання головного українського розвідника ледь не до сліз зворушило Тамару Онуфріївну.
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Про це у телеграмі інформує ГУР.
81-річна Тамара Лазаренко з Луцька змусила «вибухнути» соцмережі своїми донатами на дрони ГУР. Своєю чергою начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, вражений патріотичним запалом Тамари Онуфріївни, вирішив подякувати їй особисто.
«Приходить пенсія - я спершу доначу на дрони, потім купую ліки, а на решту - вже ласощі», - розповідає пані Тамара і методично записує усі пожертви в старенький зошит. У сусідньому стовпчику - веде перелік затоплених російських кораблів, які вдалося відправити на дно завдяки донатам. Попри невелику пенсію, жінка щоразу знаходить можливість допомогти своїй армії.
Відео з обліком знищеної ворожої техніки зібрало сотні тисяч переглядів і спонукало інших українців наслідувати приклад волинської бабусі. А привітання головного українського розвідника ледь не до сліз зворушило Тамару Онуфріївну.
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