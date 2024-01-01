У громаді на Волині поховали Героя Олександра Гурича

Вчора, 9 травня, для Ківерцівської громади на Волині був важкий і скорботний день – в останню дорогу провели жителя села СуськПро це повідомила Ківерцівська міськрада.Народився Гурич Олександр Васильович 3 литстопада 1984 року. З перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну – 26 лютого 2024 року – він був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду оператор-радіотелефоніст розвідувального взводу.Солдат Гурич Олександр Васильович4 травня 2024 року внаслідок поранення, отриманого 29 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання.На Ківерцівщину Герой повернувся «на щиті» 9 травня 2024 року. Скорботний кортеж зустріли біля «Дубка». Далі траурна процесія прослідувала по вулиці Пилипа Орлика міста Ківерці, до рідного дому у селі Суськ. Вшанували воїна й ківерчани, приклонивши коліно та схиливши голови.В Суську односельчани усім селом зустрічали Героя, дорогу встеливши квітами та вклякнувши на колінах. Попрощалися із захисником біля рідного дому рідні, друзі, побратими. Вшанували пам’ять воїна-захисника очільники громади.Відспівали покійного у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Суськ. Чин поховання здійснили священнослужителі Ківерцівського благочиння УПЦ, очолюваного протоієреємПоховали Гурича Олександра Васильовича на місцевому цвинтарі. Воїни почесної варти тричі відсалютували Герою, шануючи його ратний подвиг.«Безутішною залишилася дружина, осиротіли діти. Пам’ять про воїна-захисника житиме вічно! Герої не вмирають!» - зазначили у Ківерцівській міськраді.