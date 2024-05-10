Російські війська помітно збільшили темпи атак, - ISW





Про це пише



Ймовірно, російські військові хочуть досягнень до прибуття західної військової допомоги на лінію фронту.



Речник ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 9 травня заявив, що кількість бойових дій суттєво зросла з 84 8 травня до 146 9 травня і зазначив, що більшість бойових дій точиться в районі відповідальності Хортицького угруповання (територія від Харківської області до прикордонної зони Донецької і Запорізької областей).



Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що кількість російських атак зросла на 17 відсотків з березня по квітень 2024 року, і що понад 75 відсотків зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар’їнки.



Зокрема, кількість російських атак поблизу Часового Яру зросла на 200 відсотків з березня по квітень.



Волошин припустив, що нинішня інтенсифікація російських атак є результатом того факту, що висох ґрунт після весняного грязьового сезону, що сприяє швидкому механізованому маневру, і що російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю України, поки вона очікує надходження західної допомоги.



ISW продовжує оцінювати, що російські війська зберігатимуть високу швидкість атак по всій східній Україні, щоб отримати переваги до прибуття західної допомоги в Україну.



Ключові висновки ISW за 9 травня:



Очільник росії володимир путін використав свою промову з нагоди Дня перемоги 9 травня, щоб донести своє переконання, що Захід намагається стерти внесок Радянського Союзу у перемогу над нацистською Німеччиною під час Великої Вітчизняної війни (Другої світової війни), що лежить в основі ворожого сприйняття Заходу росією.



Путін скористався нещодавньою зустріччю з командувачами кількох фронтових російських з'єднань, щоб показати себе поінформованим і ефективним Верховним головнокомандувачем Збройних сил росії, обізнаним з тонкощами ситуації на фронті і залученим до пошуку рішень проблем, які турбують російські війська.



На параді до Дня Перемоги путін оточив себе низкою іноземних посадовців, ймовірно, для того, щоб позиціонувати себе як ефективного державного діяча, здатного створити коаліцію, альтернативну владним структурам колективного Заходу.



Речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) росії Марія Захарова заявила, що молдовський уряд здійснює в Молдові "геноцид" на кшталт нацистського - помітний поворот у риториці кремлівських чиновників щодо Молдови, який, ймовірно, має на меті створити умови для російських зусиль, спрямованих на встановлення контролю над Молдовою, а не лише над окремими її регіонами.



Лідери прокремлівського опозиційного виборчого блоку "Молдовська перемога" взяли участь у параді до Дня Перемоги в Москві, що ще раз вказує на те, що Кремль має намір використовувати цих людей для дестабілізації всієї Молдови і наступу на молдовську демократію та процес вступу країни до ЄС.



За останній місяць російські війська помітно збільшили кількість наземних атак на сході України, що, ймовірно, відображає поточну обстановку на полі бою і намір російського військового командування закріпити успіх до прибуття західної військової допомоги на фронт.

Російські прикордонники виводять свої війська з більшої частини Вірменії, оскільки прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян продовжує стикатися з негативною реакцією всередині країни за рішення щодо Нагорного Карабаху.



Кремль може спробувати скористатися обуренням опозиції у Вірменії, щоб покарати Пашиняна за дедалі більший відхід від росії.



Служба безпеки України (СБУ) 9 травня завдала дальніх ударів з безпілотників по російських нафтобазах та нафтопереробній інфраструктурі в Краснодарському краї та Республіці Башкортостан.

Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та Донецька.



Російські війська продовжують боротися з порушенням дисципліни у своїх лавах, деякі російські солдати вбивають інших членів своїх підрозділів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська помітно збільшили темпи наземних атак на сході України за останній місяць.Про це пише Українська правда з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Ймовірно, російські військові хочуть досягнень до прибуття західної військової допомоги на лінію фронту.Речник ЗСУ "Хортиця" підполковник9 травня заявив, що кількість бойових дій суттєво зросла з 84 8 травня до 146 9 травня і зазначив, що більшість бойових дій точиться в районі відповідальності Хортицького угруповання (територія від Харківської області до прикордонної зони Донецької і Запорізької областей).Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що кількість російських атак зросла на 17 відсотків з березня по квітень 2024 року, і що понад 75 відсотків зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар’їнки.Зокрема, кількість російських атак поблизу Часового Яру зросла на 200 відсотків з березня по квітень.Волошин припустив, що нинішня інтенсифікація російських атак є результатом того факту, що висох ґрунт після весняного грязьового сезону, що сприяє швидкому механізованому маневру, і що російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю України, поки вона очікує надходження західної допомоги.ISW продовжує оцінювати, що російські війська зберігатимуть високу швидкість атак по всій східній Україні, щоб отримати переваги до прибуття західної допомоги в Україну.Очільник росії володимир путін використав свою промову з нагоди Дня перемоги 9 травня, щоб донести своє переконання, що Захід намагається стерти внесок Радянського Союзу у перемогу над нацистською Німеччиною під час Великої Вітчизняної війни (Другої світової війни), що лежить в основі ворожого сприйняття Заходу росією.Путін скористався нещодавньою зустріччю з командувачами кількох фронтових російських з'єднань, щоб показати себе поінформованим і ефективним Верховним головнокомандувачем Збройних сил росії, обізнаним з тонкощами ситуації на фронті і залученим до пошуку рішень проблем, які турбують російські війська.На параді до Дня Перемоги путін оточив себе низкою іноземних посадовців, ймовірно, для того, щоб позиціонувати себе як ефективного державного діяча, здатного створити коаліцію, альтернативну владним структурам колективного Заходу.Речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) росіїзаявила, що молдовський уряд здійснює в Молдові "геноцид" на кшталт нацистського - помітний поворот у риториці кремлівських чиновників щодо Молдови, який, ймовірно, має на меті створити умови для російських зусиль, спрямованих на встановлення контролю над Молдовою, а не лише над окремими її регіонами.Лідери прокремлівського опозиційного виборчого блоку "Молдовська перемога" взяли участь у параді до Дня Перемоги в Москві, що ще раз вказує на те, що Кремль має намір використовувати цих людей для дестабілізації всієї Молдови і наступу на молдовську демократію та процес вступу країни до ЄС.За останній місяць російські війська помітно збільшили кількість наземних атак на сході України, що, ймовірно, відображає поточну обстановку на полі бою і намір російського військового командування закріпити успіх до прибуття західної військової допомоги на фронт.Російські прикордонники виводять свої війська з більшої частини Вірменії, оскільки прем'єр-міністр Вірменіїпродовжує стикатися з негативною реакцією всередині країни за рішення щодо Нагорного Карабаху.Кремль може спробувати скористатися обуренням опозиції у Вірменії, щоб покарати Пашиняна за дедалі більший відхід від росії.Служба безпеки України (СБУ) 9 травня завдала дальніх ударів з безпілотників по російських нафтобазах та нафтопереробній інфраструктурі в Краснодарському краї та Республіці Башкортостан.Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та Донецька.Російські війська продовжують боротися з порушенням дисципліни у своїх лавах, деякі російські солдати вбивають інших членів своїх підрозділів.

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