На Волині молодик зґвалтував сплячу дитину

На Волині перед судом постав 26-річний чоловік, якогоПро це у повідомила пресслужба обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 26-річним жителем одного із сіл Ковельського району незаконного проникнення до житла, заподіяння тілесних ушкоджень неповнолітній та її зґвалтування (ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 152 КК України).Слідство встановило, що пізно увечері 4 лютого 2024 року нетверезий молодик незаконно проник у сусідське житло, зайшов у кімнату 16-річної дівчини, яка спала, та долаючи опір і заподіюючи тілесних ушкоджень, зґвалтував.Обвинувачений перебуває під вартою.Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.