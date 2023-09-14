На Волині молодик зґвалтував сплячу дитину

На Волині молодик зґвалтував сплячу дитину
На Волині перед судом постав 26-річний чоловік, якого звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої.

Про це у повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 26-річним жителем одного із сіл Ковельського району незаконного проникнення до житла, заподіяння тілесних ушкоджень неповнолітній та її зґвалтування (ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 152 КК України).

Слідство встановило, що пізно увечері 4 лютого 2024 року нетверезий молодик незаконно проник у сусідське житло, зайшов у кімнату 16-річної дівчини, яка спала, та долаючи опір і заподіюючи тілесних ушкоджень, зґвалтував.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.

Довідково:

Згідно із санкцією ч. 3 ст. 152 КК України, зґвалтування неповнолітньої особи карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

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Теги: зґвалтування, Волинь
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