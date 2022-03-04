Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони
Сьогодні, 03:41
Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року.
Про це йдеться в указі президента №317/2024
"Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йдеться в документі.
Нагадаємо, 7 травня Служба безпеки заявила про зрив планів ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.
За даними СБУ, двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту.
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Про це йдеться в указі президента №317/2024
"Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йдеться в документі.
Нагадаємо, 7 травня Служба безпеки заявила про зрив планів ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.
За даними СБУ, двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту.
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