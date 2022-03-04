Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони





Про це йдеться в указі президента №317/2024



"Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йдеться в документі.



Нагадаємо, 7 травня Служба безпеки заявила про зрив планів ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.



За даними СБУ, двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року.Про це йдеться в указі президента №317/2024"Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йдеться в документі.Нагадаємо, 7 травня Служба безпеки заявила проЗа даними СБУ, двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту.

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