Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони

Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони
Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року.

Про це йдеться в указі президента №317/2024

"Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 7 травня Служба безпеки заявила про зрив планів ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

За даними СБУ, двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту.

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Теги: Сергій Рудь, охорона, війна, Зеленський, ФСБ рф, замах, вбивство
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