На Донеччині загинув десантник Сергій Касьян із Волині
Сьогодні, 16:12
До Турійської громади на Волині знову надійшла трагічна звістка. У боях за Україну загинув захисник із села Дуліби Сергій Касьян.
Про це у фейсбуці повідомляє Турійська селищна рада.
Війна обірвала життя повного сил, мужнього й відданого своїй Батьківщині та своєму народові Воїна Сергія Касьяна (17.12.1997 р.н.). Солдат, який воював у десантній роті, загинув 11 травня на Донеччині під час виконання бойового завдання.
«Схиляємо голови у журбі і висловлюємо щире співчуття мамі, братам, сестрам, близьким та друзям загиблого захисника», - зазначили у селищній раді.
У зв’язку з трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу упродовж 15,16 та 17 травня. Про дату та час прощання з Героєм буде повідомлено додатково.
«Вічна пам’ять і шана воїну Сергію!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Турійська селищна рада.
Війна обірвала життя повного сил, мужнього й відданого своїй Батьківщині та своєму народові Воїна Сергія Касьяна (17.12.1997 р.н.). Солдат, який воював у десантній роті, загинув 11 травня на Донеччині під час виконання бойового завдання.
«Схиляємо голови у журбі і висловлюємо щире співчуття мамі, братам, сестрам, близьким та друзям загиблого захисника», - зазначили у селищній раді.
У зв’язку з трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу упродовж 15,16 та 17 травня. Про дату та час прощання з Героєм буде повідомлено додатково.
«Вічна пам’ять і шана воїну Сергію!» - йдеться у повідомленні.
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