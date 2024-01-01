На Донеччині загинув десантник Сергій Касьян із Волині

До Турійської громади на Волині знову надійшла трагічна звістка. У боях за Україну загинув захисник із села Дуліби Сергій Касьян.Про це у фейсбуці повідомляє Турійська селищна рада.Війна обірвала життя повного сил, мужнього й відданого своїй Батьківщині та своєму народові Воїна Сергія Касьяна (17.12.1997 р.н.). Солдат, який воював у десантній роті, загинув 11 травня на Донеччині під час виконання бойового завдання.«Схиляємо голови у журбі і висловлюємо щире співчуття мамі, братам, сестрам, близьким та друзям загиблого захисника», - зазначили у селищній раді.У зв’язку з трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу упродовж 15,16 та 17 травня. Про дату та час прощання з Героєм буде повідомлено додатково.«Вічна пам’ять і шана воїну Сергію!» - йдеться у повідомленні.