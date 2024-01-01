Нова втрата: у бою на Харківщині загинув 34-річний волинянин
Сьогодні, 16:42
До Володимира на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні 34-річного земляка Артема Рудого.
Про це у телеграмі інформує Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Чергова трагічна звістка надійшла у Володимир – 12 травня на Харківщині під час виконання бойового завдання унаслідок вибухової травми загинув молодший сержант Артем Андрійович Рудий, 1990 року народження.
Артем Рудий був мобілізований на фронт 31 березня 2023 року, служив на посаді старшого бойового медика.
«Висловлюю щирі співчуття родині, близьким та друзям полеглого Героя. Світла пам’ять та наша довічна шана захиснику України!» - зазначив Ігорр Пальонка.
Про час і місце похорону воїна він повідомить згодом.
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Про це у телеграмі інформує Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Чергова трагічна звістка надійшла у Володимир – 12 травня на Харківщині під час виконання бойового завдання унаслідок вибухової травми загинув молодший сержант Артем Андрійович Рудий, 1990 року народження.
Артем Рудий був мобілізований на фронт 31 березня 2023 року, служив на посаді старшого бойового медика.
«Висловлюю щирі співчуття родині, близьким та друзям полеглого Героя. Світла пам’ять та наша довічна шана захиснику України!» - зазначив Ігорр Пальонка.
Про час і місце похорону воїна він повідомить згодом.
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