Війна забрала у батьків другого сина: обірвалося життя Героя з Волині Миколи Заліпи
Сьогодні, 20:41
Трагічна звістка про загибель мужнього воїна нестерпним болем пронеслась сьогодні Ратнівською громадою. Війна забрала життя у ще одного захисника з Волині.
Про це повідомили на сторінці Ратнівської громади.
"15 травня 2024 року трагічно обірвалося життя жителя села Комарове Заліпи Миколи Івановича, 1995 року народження, який захищаючи рідну землю від російської навали, отримав поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.
Сімʼя не встигла ще оговтатися від горя- під час бойових завдань 1 грудня 2023 року загинув рідний брат полеглого Миколи Заліпи Павло Заліпа, 09.07.2001 р. н.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили на сторінці Ратнівської громади.
"15 травня 2024 року трагічно обірвалося життя жителя села Комарове Заліпи Миколи Івановича, 1995 року народження, який захищаючи рідну землю від російської навали, отримав поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.
Сімʼя не встигла ще оговтатися від горя- під час бойових завдань 1 грудня 2023 року загинув рідний брат полеглого Миколи Заліпи Павло Заліпа, 09.07.2001 р. н.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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