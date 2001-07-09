Війна забрала у батьків другого сина: обірвалося життя Героя з Волині Миколи Заліпи

Трагічна звістка про загибель мужнього воїна нестерпним болем пронеслась сьогодні Ратнівською громадою. Війна забрала життя у ще одного захисника з Волині.Про це повідомили на сторінці Ратнівської громади."15 травня 2024 року трагічно обірвалося життя жителя села Комарове, 1995 року народження, який захищаючи рідну землю від російської навали, отримав поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.Сімʼя не встигла ще оговтатися від горя- під час бойових завдань 1 грудня 2023 року загинув рідний брат полеглого Миколи Заліпи, 09.07.2001 р. н.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.