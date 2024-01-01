«Сім'я надавала сили для боротьби», – волинський прикордонник

«Сім'я надавала сили для боротьби», – волинський прикордонник
Прикордонник Петро з початку цього року впродовж кількох місяців виконував бойові завдання на Донеччині. Захисник розповів, як сім'я допомагала йому долати труднощі боротьби з російськими окупантами.

Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Разом з побратимами прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського загону протистояли російським окупантам на Авдіївському напрямку. Там боронили рідну землю й торік.

«При кожній можливості телефонував дружині та сину. Повсякчас відчував її підтримку та хвилювання за мене. Саме сім'я надавала сили для боротьби, адже заради їхньої безпеки та мирного майбутнього ми нині продовжуємо протистояти ворогу», - каже прикордонник.

Нещодавно військовий повернувся до рідного міста, де його з нетерпінням чекали дружина Ірина та 5-річний син Владислав.
Нехай усі сім'ї, які розлучила війна, знову будуть разом. А підтримка рідних допомагає долати будь-які труднощі. Тож, якщо у вас є можливість – міцніше обійміть своїх близьких, скажіть, як сильно ви їх любите та цінуєте час, проведений разом! Такі миті - безцінні.


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Теги: Волинь, Волинський прикордонний загін, війна
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