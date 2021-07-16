Лучанин завоював срібло на чемпіонаті Європи з боротьби самбр

Лучанин завоював срібло на чемпіонаті Європи з боротьби самбр
Євген Макаров із луцького військово-патріотичного клубу «Борець» здобув срібло на Чемпіонаті Європи з боротьби самбо та виконав норматив майстра спорту України з боротьби самбо.

Про це повідомила тренерка спортсмена Аліна Бондарєва, - пише ІА Волинські новини.

Чемпіонат Європи з боротьби самбо серед юнаків та дівчат старшого віку відбувся в Сербії, в місті Нові-Сад, 9-12 травня. На змаганнях Україну представляли 55 атлетів.

Загалом участь у чемпіонаті взяли 523 спортсмени з 29 країн.

Жіноча команда з України на Чемпіонаті Європи з боротьби самбо серед юнаків та дівчат старшого віку в Сербії посіла друге місце, а чоловіка – третє.

Українські атлети здобули 12 медалей Чемпіонату Європи з боротьби самбо в Сербії

Спортсмен військово-патріотичного клубу «Борець» Євген Макаров на Чемпіонаті Європи виборов срібну нагороду в категорії 79 кілограмів і виконав норматив майстра спорту України з боротьби самбо.
Лучанин завоював срібло на чемпіонаті Європи з боротьби самбр

Відзначимо, що Євген Макаров – студент факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Євген Макаров другий рік є членом збірних команд України з боротьби самбо та боротьби сумо.
Лучанин завоював срібло на чемпіонаті Європи з боротьби самбр

«Зараз із Євгеном готуємося до Чемпіонату Європи з боротьби сумо серед юніорів до 18 років, який відбудеться в Польщі 20-23 червня. Це змагання є відбірковим на Чемпіонат світу з боротьби сумо», – зазначила тренерка Аліна Бондарєва.
Лучанин завоював срібло на чемпіонаті Європи з боротьби самбр

Аліна Бондарєва на постійній основі займається тренуваннями спортсмена, супроводжує його на зборах і різноманітних турнірах.

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Теги: спорт, самбо, чемпіонат Європи, Луцьк
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