16 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 16 травня, віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври.
Окрім того, цього дня іменини святкують Петри та Тимофії. Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.
У 2024 році на 16 травня припадає Всесвітній день вишиванки, який відзначають щорічно в третій четвер травня.
16 травня 1919 року до Луцька увійшли польські війська. Ліквідація польськими силами Північного фронту змусила уряд УНР та Директорію спішно евакуюватись із Радивилова на терени ЗОУНР – до Красного, поступно до Золочева, потім Тернополя.
Вже 18 травня до командування польської армії відправлена військова місія УНР, очолювана підполковником Левчуком з пропозицією про припинення бойових дій та укладення перемир'я.
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Окрім того, цього дня іменини святкують Петри та Тимофії. Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.
У 2024 році на 16 травня припадає Всесвітній день вишиванки, який відзначають щорічно в третій четвер травня.
16 травня 1919 року до Луцька увійшли польські війська. Ліквідація польськими силами Північного фронту змусила уряд УНР та Директорію спішно евакуюватись із Радивилова на терени ЗОУНР – до Красного, поступно до Золочева, потім Тернополя.
Вже 18 травня до командування польської армії відправлена військова місія УНР, очолювана підполковником Левчуком з пропозицією про припинення бойових дій та укладення перемир'я.
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