16 травня на Волині: гортаючи календар

16 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 16 травня, віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври.

Окрім того, цього дня іменини святкують Петри та Тимофії. Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.

У 2024 році на 16 травня припадає Всесвітній день вишиванки, який відзначають щорічно в третій четвер травня.

16 травня 1919 року до Луцька увійшли польські війська. Ліквідація польськими силами Північного фронту змусила уряд УНР та Директорію спішно евакуюватись із Радивилова на терени ЗОУНР – до Красного, поступно до Золочева, потім Тернополя.

Вже 18 травня до командування польської армії відправлена військова місія УНР, очолювана підполковником Левчуком з пропозицією про припинення бойових дій та укладення перемир'я.

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Теги: Волинь, Луцьк, свята, події
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