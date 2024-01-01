Волинянин отримав відзнаку міністра оборони. ФОТО

Волинянин отримав відзнаку міністра оборони. ФОТО
Віталій Пилипчук став на захист України у перші місяці повномасштабного вторгнення росії. 20 квітня Віталія Лукича мобілізували. Спочатку потрапив на полігон. А після двох місяців навчань у складі 65 окремої механізованої бригади вирушив на запорізький напрямок. Там і воював житель Залаззя. Не давав рашистському ворогу просунутися українською землею.

Про це повідомляє газета "Нове життя".

В одному з боїв під Роботиним у липні 2023 року Віталій Пилипчук отримав тяжке поранення. Упродовж трьох із половиною місяців лікувався у різних шпиталях.

Сьогодні наш земляк отримав відомчу відзнаку Міністерства оборони України – медаль «За поранення». Її вручили захиснику начальник Другого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич. Вони подякували Віталію Пилипчуку за його відвагу, мужність та побажали міцного здоров’я.
Волинянин отримав відзнаку міністра оборони. ФОТО
Волинянин отримав відзнаку міністра оборони. ФОТО
Волинянин отримав відзнаку міністра оборони. ФОТО
Волинянин отримав відзнаку міністра оборони. ФОТО

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Теги: Волинь, Залаззя, війна, нагорода, відзнака
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