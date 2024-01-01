Чи вважається врученою вкинута у поштову скриньку повістка

Чи вважається врученою вкинута у поштову скриньку повістка
В Україні немає такої норми, що кинута в поштову скриньку повістка вважається врученою.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, в Україні відсутня така норма, яка б вважала, що кинута в поштову скриньку повістка була врученою.

"На даний момент діє інша норма. Людина повинна особисто розписатися в повістці і тільки тоді вона вважається врученою", - сказав Лазуткін.

Водночас він додав, що якщо з'явиться постанова, яка по-іншому це регулюватиме, тоді він це коментуватиме. Але наразі цього немає.

Як відомо, з початку повномасштабної війни в Україні відбувається мобілізація військовозобов'язаних до Сил оборони України. При цьому низка норм законодавства були недосконалими, тому парламент ухвалив закон, який дозволив би вирішити цю проблему.

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Теги: Україна, повістки, мобілізація, Волинь, війна
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