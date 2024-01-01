Чи вважається врученою вкинута у поштову скриньку повістка





Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє



За його словами, в Україні відсутня така норма, яка б вважала, що кинута в поштову скриньку повістка була врученою.



"На даний момент діє інша норма. Людина повинна особисто розписатися в повістці і тільки тоді вона вважається врученою", - сказав Лазуткін.



Водночас він додав, що якщо з'явиться постанова, яка по-іншому це регулюватиме, тоді він це коментуватиме. Але наразі цього немає.



Як відомо, з початку повномасштабної війни в Україні відбувається мобілізація військовозобов'язаних до Сил оборони України. При цьому низка норм законодавства були недосконалими, тому парламент ухвалив закон, який дозволив би вирішити цю проблему.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні немає такої норми, що кинута в поштову скриньку повістка вважається врученою.Про це заявив речник Міністерства оборони України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.За його словами, в Україні відсутня така норма, яка б вважала, що кинута в поштову скриньку повістка була врученою."На даний момент діє інша норма. Людина повинна особисто розписатися в повістці і тільки тоді вона вважається врученою", - сказав Лазуткін.Водночас він додав, що якщо з'явиться постанова, яка по-іншому це регулюватиме, тоді він це коментуватиме. Але наразі цього немає.Як відомо, з початку повномасштабної війни в Україні відбувається мобілізація військовозобов'язаних до Сил оборони України. При цьому низка норм законодавства були недосконалими, тому парламент ухвалив закон, який дозволив би вирішити цю проблему.

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